韓韶禧愛牌GANNI台灣首店2／5開幕！必敗龍年印花T恤、針織衫　價位搶先看

記者鮑璿安／台北報導

時尚迷的矚目焦點丹麥時尚品牌 GANNI 即將登台了！全台首間品牌專門店選址於台北微風廣場，確定於2月5日正式開幕，正好趕在農曆新年前與大家見面，品牌也特別帶來了應景的龍年限定系列，有什麼不可錯過的限定必敗品項，以下一次揭曉。





▲ GANNI 龍年限定系列形象照 。（圖／品牌提供）

GANNI 全台首店開幕當天，龍年限定系列就會在第一時間登場，話題品項包括了蝴蝶 LOGO 針織背心、龍年限定印花短袖上衣以及條紋圓領針織上衣，延續品牌繽紛基調，擁有濃濃的Y2K以及彩色多巴胺風格。此系列靈感源於賽龍舟，以寓意好運和財富的紅色為主軸，煥新演繹標誌性的GANNI 核心款式，品牌經典 LOGO 的羊毛針織等單品，皆由經過認證的再生聚酯纖維、再生羊毛混紡和有機棉面料打造而成。在大膽的紅色元素和極具象徵意義的龍圖案的襯托下，亮片裝飾和條紋圖案格外引人注目。

▲龍年限定印花短袖上衣NT$3,800 。（圖／品牌提供）

▲蝴蝶LOGO針織背心NT$9,800 。（圖／品牌提供）

▲小LOGO針織短洋裝NT$12,800 。（圖／品牌提供）





▲條紋圓領針織上衣NT$12,800 。（圖／品牌提供）

GANNI繼進軍大陸及南韓後，亞洲第三站就來到台灣，由代理商惇聚引進。2009年GANNI由創意總監Ditte Reffstrup和首席執行官Nicolaj Reffstrup夫妻接手後，重新定義哥本哈根的時尚風格，捨棄極簡風貌，在GANNI設計語言中可見大量明亮的色彩以及新穎廓形，近年來也吸引了韓韶禧、Jennie等名人在私服中演繹，經典商品包括笑臉Logo T恤、使用Ohoskin純素皮革的Ganni Bou Bag手袋，未來不需要透過代購，在台灣就能看到當季商品。

▲GANNI哥本哈根門市。（圖／翻攝自IG、品牌提供）





▲韓韶禧穿著GANNI裙裝。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

台灣時尚迷選擇多元，瑞典知名時尚品牌Acne Studios台灣首家專賣店選擇在新光三越A9館開幕，店裝以粉紅色金屬展示櫃碰撞溫暖灰泥牆，營造前衛美學，更帶來獨賣的裂紋粉色皮革Platt迷你包、 Apor鑰匙圈。

▲Acne Studios台灣首家專賣店正式在新光三越A9館開幕。（圖／品牌提供）

▲裂紋粉色皮革Platt迷你包 。（圖／品牌提供）

▲Apor鑰匙圈 。（圖／品牌提供）