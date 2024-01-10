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「外貌協會」戀愛最看臉星座Top 3 ！第一名全被顏值吸引　比內在還加分

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲戀愛最看臉「外貌協會星座Top 3 」 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

對部分人而言，顏值大過天，只要對方長得好看，就可以包容他許多小缺點，成為戀愛之前的必備加分條件之一，以下就公開戀愛最看臉「外貌協會星座Top 3 」，你上榜了嗎？

Top 3 天秤座

天秤座非常在意自己的外貌和形象，連帶會被高顏值的人所吸引，容易被事物的表象所蒙蔽，即便雙方個性不是那麼合適，天秤也會硬是為對方找藉口，認為長相是非常重要的條件之一，由於天秤座注重美感和諧，一定要對方跟自己匹配，才可能有機會相處下去。

Top 2 獅子座

獅子座重視內在與外在的平衡，聊得來很重要，但是長得好看更重要，如果到了一個新環境，獅子會設法吸引這群人中最顯眼的一位，不論顏值和能力都要鶴立雞群，而外表就是最加分的條件，這也難怪獅子在尋找伴侶時更加關注外表，他們看中自信和風度，要能夠時刻散發光芒。

Top 1 金牛座

金牛座生來就喜歡欣賞美好的事物，對於外貌和感官享受有著敏銳的嗅覺，因此會格外重視伴侶的外貌，認為顏值過關，感覺才會對，否則再怎麼適合都是白搭，金牛對自己喜歡的類型愛恨分明，對方長得好看，便會開始展開攻勢，為了對方死心塌地、付出所有都不是問題。

► 最愛生悶氣星座Top 3 ！第一名小情緒超多　不肯明說等對方來猜　

關鍵字：

星座, 顏值, 外貌, 戀愛, 運勢, 天秤座, 金牛座, 獅子座

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