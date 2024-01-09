日麥當勞新品「楓糖奶油派」爆漿雙餡搭餅乾碎爽翻！苦澀感巧克力派也登場

記者鮑璿安／綜合報導

冬天最需要暖暖的甜點來療癒味蕾，2024年一開始，日本麥當勞就帶來了話題性的兩款甜點派新品，分別是楓糖奶油派、比利時巧克力派，擁有奶油餅乾香氣以及苦澀的巧克力風味，爆漿滋味超罪惡！

▲日本麥當勞新品楓糖奶油派（バタースコッチパイ） 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

第一款楓糖奶油派（バタースコッチパイ）擁有雙餡可口滋味，先以與黃油曲奇餅乾混合的美味奶油，搭配上加拿大楓糖餡料，咬下金黃酥脆的外皮之後，充滿奶油香氣，更吃得到餅乾碎片，是一款非常豐富爆漿的甜品。

▲比利時巧克力派（ベルギーショコラパイ） 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

巧克力控不能錯過的比利時巧克力派（ベルギーショコラパイ）首次更新，呈現出更濃郁的滋味，據官方表示，這次主打的是更苦澀的成人風味，新的巧克力奶油比以前含有更多的比利時巧克力，選用苦味的黑可可調配，口感非常讓人期待，目前兩款派採用限定販售模式在1月10日至2月上旬登場，剛好前往日本的民眾不妨試試看了。





▲日本KFC 「起司派」（濃厚チーズパイ）新品已經在1月4日登場 。（圖／翻攝自官網日本KFC）

同時，日本KFC肯德基帶來「起司派」（濃厚チーズパイ）鹹食新品，主打豐富多層次的內餡，由切達乾酪、奶油乾酪和卡門貝爾乾酪三種起司製成，用料相當豪邁，外層則是金黃酥脆的派皮，從示意圖切面還能看到起司爆漿的模樣，簡直讓人直流口水。