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亮・珠寶／長耳環、短項鍊正夯　泰勒絲戴滿4副耳飾閃爆紅毯

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▲▼ 金球獎珠寶趨勢 。（圖／公關照）

▲身穿Gucci禮服的泰勒絲佩戴Arpeggia 高級珠寶18K白金三行鑽石耳環、單行耳環、圓形明亮式鑽石耳釘與耳扣，成功吸睛。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

第81屆金球獎日前圓滿落幕，綜觀明星們的珠寶穿搭有兩大趨勢：存在感強烈的耳環與俐落的短項鍊當道，時尚指標人物、流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）一口氣戴上4副De Beers耳飾吸睛；奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）則以卡地亞（Cartier）線條俐落但細節滿滿的短項鍊，展現影壇大姊大氣勢。

▲▼ 金球獎珠寶趨勢 。（圖／公關照）

▲娜塔莉波曼穿Dior禮服搭配De Beers鑲嵌4.83克拉鑽石的Lea高級珠寶鉑金耳環。

華麗耳環

如果選擇華麗耳環，其實可捨棄項鍊了，泰勒絲即戴上De Beers Arpeggia高級珠寶系列18K白金三行鑽石耳環、單行耳環、圓形明亮式鑽石耳釘與耳扣等4件作品，配上Gucci綠色亮片禮服，當最耀眼的大明星；姊字輩的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）也不惶多讓，穿台灣設計師品牌Nicole+Felicia立體花朵粉色禮服已夠搶眼，她還戴著Boucheron（寶詩龍）Animaux 動物系列Hopi蜂鳥造型耳環，鑲嵌的摩根石、粉色藍寶石恰好與服裝色系相呼應。

▲▼ 金球獎珠寶趨勢 。（圖／公關照）

▲珍妮佛羅培茲穿Nicole+Felicia粉色立體花朵禮服配Boucheron動物系列Hopi耳環很出色。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ 金球獎珠寶趨勢 。（圖／公關照）

▲珍妮佛羅培茲戴的Boucheron Animaux 動物系列Hopi耳環鑲嵌摩根石、粉色藍寶石、藍色藍寶石和鑽石，4,830,000元。

而崇尚簡約風格，也能靠白鑽耳環達成，最佳範例是身穿Dior禮服的娜塔莉波曼（Natalie Portman），佩戴De Beers的Lea高級珠寶鑽石耳環，簡潔的垂墜線條極具畫龍點睛之效；擔任頒獎人的娜歐蜜華茲（Naomi Watts）則戴上圈形線條的海瑞溫斯頓（Harry Winston）Secret Combination系列鑽石耳環顯得俏麗，而戴寶格麗梨形鑽耳環的凱莉墨里根（Carey Mulligan）也完美示範大氣穿搭。

▲▼ 金球獎珠寶趨勢 。（圖／公關照）

▲擔任頒獎人的娜歐蜜華茲戴上海瑞溫斯頓Secret Combination系列鑽石耳環。（圖／海瑞溫斯頓提供）

▲▼金球獎珠寶趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉墨里根戴著寶格麗梨形巨鑽耳環搭配心型領禮服優雅大方。（圖／寶格麗提供）

短項鍊當道
本屆金球獎幾乎沒有繁複長項鍊的蹤跡，男、女明星幾乎有志一同都戴上貼頸的短項鍊。卡地亞精湛設計吸引茱莉安摩爾、艾兒芬妮（Elle Fanning）與「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）追捧，兩位人氣女星分別戴黃鑽與白鑽及石化木的 Cartier Beautés du Monde頂級珠寶項鍊,玫瑰金、梯鑽交錯排列的Reflection de Cartier鑽石項鍊，提摩西夏勒梅則搭配2013年鑲嵌鑽石與黑色陶瓷的項鍊絕配CELINE黑裝。

▲▼金球獎珠寶趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲茱莉安摩爾以Bottega Veneta紅禮服搭配卡地亞Cartier Beautés du Monde項鍊，贏得好評。（圖／翻攝Cartier IG）

▲▼金球獎珠寶趨勢 。（圖／翻攝IG）

▲艾兒芬妮古董禮服配卡地亞Reflection de Cartier鑽石項鍊猶如童話公主。（圖／翻攝ellefanning IG）

▲▼ 金球獎珠寶趨勢 。（圖／路透社）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅戴卡地亞2013年白金鑲鑽與黑色陶瓷項鍊，與閃閃發亮的CELINE西裝相呼應。（圖／路透社）

而在紅毯上稍嫌「樸素」的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），藉由Tiffany & Co.主石逾11克拉的Tiffany Blue Book高級珠寶鑽石項鍊及Jean Schlumberger by Tiffany 最新藍寶石鑽石耳環增添亮點；艾蜜莉布朗（Emily Blunt）也是時髦短項鍊的擁護者，戴上葉形環繞成圈的Jean Schlumberger by Tiffany Leaves 18K金與鉑金鑲鑽項鍊，優美線條讓人一眼瞧見。

▲▼ 金球獎珠寶趨勢 。（圖／路透社）

▲珍妮佛勞倫斯的Dior禮服相當低調，靠Tiffany Blue Book系列主石逾11克拉鑽石項鍊與Jean Schlumberger by Tiffany Sea Coral耳環添亮點。（圖／路透社）

▲▼ 金球獎珠寶趨勢 。（圖／路透社）

▲艾蜜莉布朗與老公約翰卡拉辛斯基連袂出席金球獎，她佩帶Jean Schlumberger by Tiffany Leaves 18K金與鉑金鑲鑽項鍊。（圖／路透社）

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關鍵字：

金球獎, 泰勒絲, De Beers, Cartier, 卡地亞, 寶格麗, BVLGARI, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Boucheron, Tiffany

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