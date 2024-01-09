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選一把你認為能用的傘　測出壞脾氣指數有多高

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記者李薇／台北報導

每個人都會有情緒，遇到矛盾的時候，你是容易發脾氣的人嗎？還是有原則性的宣洩呢？以下這個心理測驗可以幫你找出你的狀況，更了解自己的情緒控制能力。

▲脾氣,心理測驗,占卜,心測,情緒,。（圖／達志示意圖）

Q：選一把你覺得還可以用的傘，測試看看你的脾氣好嗎？

A.有一個大洞的雨傘

B.有幾個小洞的雨傘

C.傘柄彎曲的傘

D.傘柄很短的傘

▲脾氣,心理測驗,占卜,心測,情緒,。（圖／達志示意圖）

A.有一個大洞的雨傘：壞脾氣指數10%

你是一個脾氣很好的人，個性溫和不喜歡與人爭執，面對矛盾的時候，通常也會主動認錯和好，不喜歡把關係搞僵，但有時候卻會讓對方氣焰更強、欺壓到頭上，建議適時地拒絕強硬也不是壞事。

B.有幾個小洞的雨傘：壞脾氣指數50%

你是個有小脾氣以及任性的人，但是很有原則性，在和別人吵架的時候，會在不傷害自己的狀況下，讓對方也有台階下，會權衡利弊，比起情緒大爆發，你更擅長冷戰，用不接觸來降低衝突。

C.傘柄彎曲的傘：壞脾氣指數80%

其實你是一個比較真心沒城府的人，情緒往往來得快、去得也快，遇到事情容易玻璃心，加上傲嬌的個性不願意妥協，導致有點像是小孩子一樣，但只要對方道歉、安慰，你就可以很快忘記不快。

D.傘柄很短的傘：壞脾氣指數30%

你是一個很隨性的人，個性敢愛敢恨，情緒到來的當下說出的話可能很狠，但是睡一覺又忘得一乾二凈，可以說是心直口快，導致身邊留下來的人都是真心對待你的，要小心過於直率坦白的個性不見得是件好事。

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關鍵字：

脾氣, 心理測驗, 占卜, 心測, 情緒

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