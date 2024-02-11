Hailey Bieber冬日穿搭解析！紐約中國城瑪麗珍鞋、費爾島毛衣搭出好比例

記者鮑璿安／綜合報導

超模Hailey Bieber除了是小賈斯汀（Justin Bieber）妻子，她經營個人保養品牌Rhode有聲有色，連私服穿搭風格也成為時尚界追隨的焦點，最近Hailey Bieber身上又出現了哪些話題性單品？

Hailey Bieber私下經常嘗試多樣化風格，例如Quiet Luxury靜奢風、不敗學院風、秋冬濃厚的美拉德色調，甚至是下衣失蹤的辣妹路線，其中總有些百搭單品有助於切換各種風格。

▲Hailey Bieber以Khaite的紐扣毛衣搭配百褶裙以及亮面方頭樂福鞋。（圖／CFP）

這件紐約新興品牌Khaite的紐扣毛衣點綴上費爾島圖案，運用棕色系營造溫暖質感，Hailey Bieber穿上超迷你的百褶裙搭配亮面方頭樂福鞋，為冬日穿搭增加層次感，就算是穿搭新手也超容易上手。





▲Hailey Bieber身穿美國的設計師品牌The Row長版大衣，疊搭小眾品牌Sandy Liang瑪麗珍鞋款 。（圖／CFP）

Hailey Bieber總是能將單調的大衣穿搭出新意，身穿來自美國的設計師品牌The Row長版大衣，疊搭紐約中國城的小眾品牌Sandy Liang瑪麗珍鞋款，以及紅色大學T，將風格從輕奢切換到Y2K美學。Hailey Bieber在秋冬時節身上常見美拉德色調，她以PRADA麂皮西裝外套搭配上土耳其設計師品牌Zeynep Arcay皮革裙裝，超率性的組合方式一如既往吸睛。

▲美拉德色系PRADA麂皮西裝外套與土耳其設計師品牌Zeynep Arcay皮革裙 。（圖／CFP）