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無印良品2024龍年福罐開賣　台隆手創館新春小物可愛又招好運

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記者蔡惠如／綜合報導

過完2024跨年，春節氛圍也即將越來越濃，因應今年的龍年話題，日本居家品牌無印良品，也推出「2024限量福罐」，內有應景的可愛龍年飾品，以及滿千抵百優惠券，外型則是充滿文青味的銀白色系，超有品牌風格；台隆手創館也以龍為主題，推出旗下許多招財小物，放在辦公桌上超可愛又招好運。

▲龍年小物。（圖／無印良品、台隆手創館提供）

▲無印良品2024龍年福罐將在1／11開賣，售價399元。（圖／無印良品提供）

為支持2011年日本東北地區的地震災後復興，MUJI無印良品開始推出福罐企劃，起初以青森縣、岩手縣、宮城縣和福島縣的14種吉祥物裝入罐中，並於2012年新年開始販售，現擴大到36種吉祥物，其特色在於罐內吉祥物擺件均為手工製作，也擁有日本各地不同風情，今年是龍年當然也包括多種龍的吉祥物在其內，如岩手、秋田、仙台、京都、青森等，也有招財貓、達摩等品項。

無印良品表示，2024年福罐從1／11起在台開賣，購買即贈滿千抵百優惠券5張，福罐售價399元，每人限購2個，且數量有限售完為止。此外滿千抵百優惠券的使用辦法與期限，依券面記載說明為主。

另因應過年前大掃除需求，無印良品也推出掃除用品回饋活動，即起至1／17購買掃除用品任2件享9折優惠；即起至1月底購買落棉環保抹布享單一價139元、購買黃麻收納系列任2件以上享8折優惠。

▲龍年小物。（圖／無印良品、台隆手創館提供）

▲搖擺擴香守護小福神，售價520元。（圖／台隆手創館提供）

另一日本家居品牌台隆手創館，也推出旗下許多應景的龍年開運小物，包括充滿元氣的招財龍擺飾、結合桌上型的守護小物的擴香木、以達摩為主題的祈福小物Decole療癒公仔等，充滿著招財招福、守護好運的寓意。 

▲龍年小物。（圖／無印良品、台隆手創館提供）

▲Decole金屏風龍，售價650元。（圖／台隆手創館提供）

雖然現在才一月初，不過在二月的農曆新年氛圍已經悄悄瀰漫，星巴克為迎接即將來臨的喜慶新年，將在1／10於全台門市推出2款「福氣味」的飲品，以蘋安為諧音的烤蘋果風味那堤與福吉茶那堤，讓你連喝咖啡都有小福氣。

▲星巴克、Nespresso推龍年特調與相關周邊商品。（圖／各業者）

▲星巴克推出烤蘋果風味那堤，帶點喜慶的意味。（圖／星巴克提供）

星巴克於1／10推出2款帶有新年祝福寓意的飲品「烤蘋果風味那堤」及「福吉茶那堤」，以經典甜點烤蘋果派作為概念，用肉桂蘋果的香氣，結合牛奶及經典濃縮咖啡，並撒上碎糖裝飾，增添風味與口感的「烤蘋果風味那堤」，不但有舒適溫暖感，也帶有「蘋安」意味，相當討喜，售價145元起。

「福吉茶那堤」則是以烤焙過的日本焙茶，與蒸煮的牛奶結合，覆蓋上細緻綿密的奶泡，帶來濃郁滑順的口感，很福氣的名稱，更為新年帶來吉利寓意跟好心情，售價130元起。星禮程會員於1／10至1／14使用行動預點，輸入活動代碼「蘋蘋安安」，可享烤蘋果風味那堤大杯以上77折優惠。

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