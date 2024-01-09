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韓妞都會的美顏技巧：潤澤霜變水光腮紅膏、金盞花水更滋潤

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記者李薇／台北報導　圖／yu_ttogtti IG、0ki0h IG、baedina IG、品牌提供

美妝保養小物有趣的地方，就是不止一種使用方式，有些技巧甚至很直得學習起來，不僅可以改變妝容，還有機會養出好膚質，以下就盤點3個最近在網路上爆紅的小訣竅，很值得了解。

Tips 1：水光腮紅膏

▲美妝,技巧,秘訣,契爾氏,雅頓,CeraVe,舒特膚,保養。（圖／IG、品牌提供）

不少人喜歡具有光澤感的妝效，但是一上粉狀腮紅，就很容易把光澤壓掉，因此，南韓網友就發現一個新方法，使用雅頓的八小時潤澤霜少量加入頰彩粉體，均勻混合之後，輕點在雙頰，就可以打造出具有水光感的紅潤好氣色膚質。

Tips 2：濕敷神水

▲Her,Her和她,契爾氏,金盞花化妝水,金盞花,保濕。（圖／翻攝自IG）

冬季常常覺得臉部太乾燥，狂補水是不夠的，油分也很重要，像是韓妞們就很流行使用契爾氏的金盞花植物精華化妝水，以5：1的比例加入精華油，隨時拿出來噴，不僅可以補充保濕度，潤澤感也提升，甚至可以直接噴上化妝棉濕敷，效果也很好。

Tips 3：香水身體乳

▲美妝,技巧,秘訣,契爾氏,雅頓,CeraVe,舒特膚,保養。（圖／IG、品牌提供）

通常女孩都喜歡有一點香香的味道，挑到適合香味的身體乳，但卻擔心用太快或是香味太濃，建議可以挑選成分單純、零香味的乳液，像是網友都推CeraVe長效清爽保濕乳、舒特膚長效潤膚霜，可以按照自己當天肌膚的需求，混合原有的香水乳液，讓香味較淡雅的同時，又可以省荷包。

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關鍵字：

美妝, 技巧, 秘訣, 契爾氏, 雅頓, CeraVe, 舒特膚, 保養

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