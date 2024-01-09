年菜該訂了喔　百貨推早鳥預購「優惠價再送抵用券」

記者蔡惠如／綜合報導

離農曆過年僅剩下一個多月，有年菜需求的消費者，建議此時就開始要端詳選品入手，百貨業者目前開賣多款年菜可供預訂，從台式風味、日本燒肉、火鍋食材甚至南洋風味全都有。新莊宏匯廣場、高雄夢時代另推年菜早鳥價，消費滿額送餐飲抵用券「一次賺兩餐」。

▲LADY NARA 泰泰來買年菜售價4,888元，另可享1,988元，加價購香茅奶油烤龍蝦。（圖／各業者提供）

統一時代百貨

觀察外帶年菜需求漸增，推出館內餐廳年菜搶攻過年商機，包含美式、泰式、中式料理，包括推薦開飯川食堂的龍騰虎躍開運年菜組，7品組合售價6,688元，即日起開放預購至1／18止，泰式則推薦Nara Thai Cuisine祥龍開泰好運外帶年菜組，包含必吃的金錢蝦餅、泰式酸辣魚等共9道，售價7,288元，另外還可享1,988元加購原價3,288元的美洲大龍蝦，小家庭則推薦美式餐廳TGI Fridays的外帶年菜，包含整份豬肋排、雞肉沙拉、開胃菜組合及加勒比海海鮮飯，原價2,810元，特價2,588元，2／7前開放訂購加贈環保袋。

▲Mega50望月樓 2024望月樓圍爐經典套餐。

遠東百貨

遠百針對今年推出獨家Mega50望月樓「2024圍爐經典套餐」，共有8道粵式料理包括迎新報喜鮑魚佛跳牆、年年有餘蔥油龍虎斑、財源滾滾沙薑貴妃雞、如意北菇蹄筋燴婆參、黃金滿堂芝士焗大蝦、鴻運吉祥燒味拼盤、闔家幸福鰻魚糯米飯、萬事如意椰汁年糕，且為除夕當天新鮮現製，民眾在2／9下午1點至3點前往板橋百揚大樓一樓櫃台提貨。外帶6人份售價10,999元。

▲宏匯廣場NARA Thai泰式料理「祥龍開泰外帶年菜」八菜一湯，早鳥優惠價6,888元。

宏匯廣場

宏匯廣場NARA Thai泰式料理推出八菜一湯「祥龍開泰外帶年菜」，1／15前訂購可享6,888元早鳥優惠價，再加贈品牌抵用券2,688元，等同連賺兩餐；港式餐飲品牌點點心也推出「新春外帶分享餐」，內含豬仔流沙包、XO醬辣味蒸飯及鮮貝香菇雞煲湯等多樣菜色，適合4至5人小家庭享用，期間限定88折優惠價1,688元。

▲黃景龍「極品鮑魚花膠佛跳牆」，陪你美味過好年。

▲「黃景龍x嘟嘟家」秘製蜂蜜豬肋排，低溫慢烤5小時，保持肉的鮮嫩多汁。

iFG遠雄廣場

遠雄廣場今年引進名廚系列，由台菜王子黃景龍師傅操刀的「極品鮑魚花膠佛跳牆」打頭陣，30多年老字號，內含花膠、鮑魚等珍貴食材，售價2,980元，除台菜風格之外，也推出較新潮的「嘟嘟家 秘製蜂蜜豬肋排」，售價1,280元，特調的蜂蜜照燒醬，賦予豬肋排香甜的滋味，讓大家選擇自己喜愛的年節美味。

高雄夢時代

為迎接金龍年到來，夢時代集結超過70家品牌，即日起至1／28於地下1樓舉辦「春節年菜禮品預購會」，從小家庭到多人份的春節團圓年菜、以及各式超人氣點心與伴手禮等一應俱全。



夢時代表示，民眾於「春節年菜禮品預購會」消費滿額還有回饋，1／11前早鳥預購指定商品滿3,000元，贈限量夢時代B1F漢來上海湯包300元抵用券；滿4,500元贈3F TGI FRIDAYS 500元抵用券。1／12至1／28預購指定商品滿3,000元，贈限量3F開飯川食堂300元抵用券；滿7,000元則贈9F饗食天堂平日晚餐券，以上均為限量。