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試・開箱／彩妝大師教韓妞裸光感肌膚畫法！局部定妝、妝前護膚超關鍵

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

受到韓劇、韓團的影響，其妝容穿搭風格也都引領亞洲區域的潮流，針對底妝的呈現，南韓首席專業後台彩妝師Bali Yeo指出，過去喜歡水光的肌膚表現，近年則開始訴求自然的淡雅光澤，呈現出肌膚最原生的美態，建議可以從三個關鍵來打造出韓系底妝質感。

▲NARS,嬌蘭,粉底,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Tips 1：保濕打底做好

因為南韓冬天天氣乾燥、寒冷，因此肌膚本身的狀態很重要，建議在妝前做好肌膚保濕，進行完美的打底之後，可以讓底妝更服貼，也能創造自然的光透感。

Tips 2：局部定妝即可

相較於台灣女性喜愛全臉定妝的效果，彩妝師Bali建議，可以把臉部額頭到雙頰的C字部位保留粉底液原生的光澤感，僅在容易出油的鼻翼、髮際線部分輕薄打一層透明蜜粉就好，不遮住原有的透亮。

Tips 3：遮瑕局部加強

比起全臉都上很厚的粉底液，Bali更建議在局部黑眼圈、痘印部分做高強度的遮瑕，保留肌膚原有的紋理，僅用粉底液修飾暗沉即可，在唇角下方更可以使用遮瑕來修飾唇型，打造上揚的微笑曲線。

【推薦單品】

＃NARS 裸光肌萃粉底精華，30ml、售價1900元

▲NARS,嬌蘭,粉底,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

奢華加進70%植萃養膚成分的NARS裸光肌萃粉底精華，上妝不僅同時養膚，高遮瑕力甚至一層就可以蓋住臉部暗沉，直接用手上妝也很服貼的自然度，打造具有光透感裸透膚況很輕鬆，即使冬天使用也不會覺得乾燥，連彩妝大師Bali都是直接用手推開之後，稍微按壓讓粉底融進肌膚，就可以打造出超模感的潤透時髦底妝。

＃嬌蘭 24K純金保濕持妝凝露，35ml、售價3100元

▲NARS,嬌蘭,粉底,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

可以說是「史上最奢華妝前」的24K純金保濕持妝凝露，因為加進24K黃金成分，成為女孩最頂奢的首選，這次再度推出玫瑰金與白金版本，前者適合暖色調膚色使用、後者冷色調膚色專屬，從視覺上重新平衡紊亂的光線，透過妝前打底的修飾以及保濕滋潤，能平衡肌膚光譜，打造出最純淨的光澤，同時高效精華成分，可為肌膚完美注入保養能量，打底又奢養。

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關鍵字：

NARS, 嬌蘭, 粉底, 彩妝

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