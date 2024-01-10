試・開箱／彩妝大師教韓妞裸光感肌膚畫法！局部定妝、妝前護膚超關鍵

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

受到韓劇、韓團的影響，其妝容穿搭風格也都引領亞洲區域的潮流，針對底妝的呈現，南韓首席專業後台彩妝師Bali Yeo指出，過去喜歡水光的肌膚表現，近年則開始訴求自然的淡雅光澤，呈現出肌膚最原生的美態，建議可以從三個關鍵來打造出韓系底妝質感。

Tips 1：保濕打底做好

因為南韓冬天天氣乾燥、寒冷，因此肌膚本身的狀態很重要，建議在妝前做好肌膚保濕，進行完美的打底之後，可以讓底妝更服貼，也能創造自然的光透感。

Tips 2：局部定妝即可

相較於台灣女性喜愛全臉定妝的效果，彩妝師Bali建議，可以把臉部額頭到雙頰的C字部位保留粉底液原生的光澤感，僅在容易出油的鼻翼、髮際線部分輕薄打一層透明蜜粉就好，不遮住原有的透亮。

Tips 3：遮瑕局部加強

比起全臉都上很厚的粉底液，Bali更建議在局部黑眼圈、痘印部分做高強度的遮瑕，保留肌膚原有的紋理，僅用粉底液修飾暗沉即可，在唇角下方更可以使用遮瑕來修飾唇型，打造上揚的微笑曲線。

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