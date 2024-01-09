精品漲價擴店加持　台北101年賺220億元登全台百貨店后

▲台北101購物中心年賺220億元奪下全台百貨店后。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡惠如／綜合報導

繼之前中區百貨2023年業績出爐後，全台百貨業績也陸續公布，新光三越台中中港店以258億元穩居第一，第二名則是由去年業績創新高的台北101，以220億元的年業績站上全台百貨「店后」，第三名則是台中大遠百214億元，3間全台前三名均為精品齊聚的大店。

日前新光三越台中中港店2023年業績曝光，光一間分店就賺了258億元，蟬聯全台冠軍，台北101則在精品連年調漲，加上LV、Dior、GUCCI與高端錶店加持下，去年業績達到220億元，不僅創下自家營業額新高，也登上全台百貨單店第二高寶座。

▲台北101購物中心去年精品店大幅改裝，加持業績。（圖／記者謝婷婷攝）

而台中大遠百以214億元登上第三名，第四名則是由SOGO復興館拿下，其2023年業績為198億元，另高雄南霸天漢神巨蛋以172億元業績擠進全台前五。

2023年一線精品動作頻頻，光在台北101就有LV、Dior、GUCCI、Balenciaga等媲美巴黎與全球旗艦店規格店裝陸續登場，加持整體業績一舉衝上220億元大關。香奈兒則預計擴大麗晶精品與台中大遠百專櫃，均以倍數計算，台中大遠百甚至要從一樓擴大到二樓。

▲台北101購物中心囊括各大精品品牌大店，珠寶鐘錶也是全台最齊全。（圖／記者謝婷婷攝）

SOGO復興館目前也正進行樓層改裝，將精品店往4、5樓層移動，而兩大門神包括香奈兒與愛馬仕則會再擴大，預計完工後也將加分業績，年營收破200億元應該可期。