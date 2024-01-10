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一個關鍵步驟幫內臟減肥　身體也會變年輕

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▲▼這些「超毒減肥語錄」讓人瞬間沒食慾 。（圖／Unsplash）

▲掌握一點關鍵，內臟減肥就能更加速。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

或許外在肥跟體態比較有關，不過最需要注意的就是「內臟肥胖」，因為跟外在肥相比，內臟肥更會直接影響健康，有些人看起來瘦瘦的，可是內臟卻附著過多脂肪，其實想要從內而外減肥，只要掌握一個關鍵，加上正確的飲食習慣，就能健康的加速減重。

▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

許多人想減重都從控制飲食入手，還有人會選擇較為激烈的斷食，但其實一直採取餓肚子的方式，很容易就會半途而廢，甚至還有報復性回吃的情況，建議一開始不要對自己太有信心，先採取「輕斷食」心法，很簡單就能做到。

專家建議，若感受到飢餓時，「先讓自己忍耐30分鐘」，不要去翻食物、找零食來吃，就是成功減重的關鍵。

原因是拉長空腹的時間，身體會促進抗老成長激素的分泌，同時，腸胃在空腹時也能獲得休息，等同也能防止內臟老化，在30分鐘的停留時間不妨多補充水分，可以緩解飢餓感，30分鐘過後若持續飢腸轆轆，就要補充食物，避免餓過頭血糖太低。

▲▼「夜間減肥法」快學起來！一週狠甩4kg 。（圖／unsplash）

此外，也必須搭配正確飲食習慣來減重，首先便是早餐以高纖為主，午餐可吃的較飽，晚餐則要控制份量；第二則是限制醣類的攝取，最簡單的方式就是「三餐中有一餐不吃碳水化合物」，包括麵包吐司、拉麵炒飯、饅頭燒餅等等；第三則是養成細嚼慢嚥的習慣，可以減少進食份量，又能減輕腸胃負擔，一口盡量嚼到30下，最後則是每天補充足夠的水分。

▲▼喝水,減肥,減重。（圖／翻攝自pixabay）

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

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