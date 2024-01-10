情人節必買！Jo Malone推出風格玫瑰系列、SABON高人氣白玫瑰復刻上市

▲各品牌的玫瑰香氛限定系列都很受消費者青睞。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

說到情人節香水，立刻就讓人聯想到玫瑰，以玫瑰訴說永恆的愛意向來毫無疑問，Jo Malone推出2024限定版風格玫瑰系列，瓶身設計翻轉過往對玫瑰唯美夢幻的印象，而SABON睽違3年後再度復刻白玫瑰限量系列，重現夢幻悸動的香氣。

▲Jo Malone 風格玫瑰系列（由左而右）胭紅玫瑰香水、玫瑰與星玉蘭香水、琥珀玫瑰香水，50ml，各4,050元。

Jo Malone London以桀傲不遜的風格玫瑰的底蘊，從溫暖迷人到奢華鮮明，用獨一無二的香氣訴說不同的愛情密語，1月推出2024限定版「風格玫瑰系列」，透過不同的香氛設計師巧手，推出三款限定香水和居家香氛蠟燭，綻放不同維度的美麗與情意。

▲Jo Malone 風格玫瑰糅香旅行組，2,800元。 (內含琥珀玫瑰香水、胭紅玫瑰香水、玫瑰與星玉蘭香水)

全新琥珀玫瑰香水，以盛放充滿張力的玫瑰香氣混合薑及辛辣丁香，再以金黃琥珀將香氣以溫暖感性包裹著，馥郁卻充滿皇室奢華、沉靜卻極具深度，搭配難以捉摸的紫玫瑰圖騰設計，如同夜晚令人心動的際遇，充滿了魅惑與神秘。

▲胭紅玫瑰還有推出居家香氛蠟燭。

胭紅玫瑰香水的初調充滿活力的羅勒和美味多汁的荔枝為開場，中調的大馬士革玫搭瑰再搭配基調的白麝香，給人初戀般的甜蜜氣氛，而玫瑰與星玉蘭香水，以玫瑰糅合木蘭香調，先以帶點些許辛辣、溫暖香氣的星玉蘭與黑胡椒做開場，再搭配大馬士革玫瑰和五月玫瑰兩種不同類型的玫瑰花香，營造層次豐富又迷人柔軟氣息。

▲SABON推出白玫瑰限量系列。

睽違三年，SABON今年再次復刻白玫瑰系列，玫瑰限量系列共有六款單品、兩款禮盒，重現夢幻悸動香。以明亮的佛手柑與多汁的黑加侖漿果，敲出柔軟甜亮的前奏，恰如其分地作為白玫瑰之境的引路音符；隨著中調的花香優雅流瀉，白玫瑰的柔美帶有蜂蜜的香，沾染著細碎的茉莉與木蘭花香，連貫起浪漫的溫柔與純真；細膩的收尾以雅緻沉穩的麝香，襯著些許香草的暖甜與鳶尾的柔軟，讓整體白玫瑰更加醇厚悠長。

▲SABON 白玫瑰 身體磨砂膏，320g，1,580元。

迷人的白玫瑰香味，將浴室化為一片寧靜之地，隨著老廢角質的褪去，讓你的身心都煥然新生。以天然死海鹽和植物油完美融合的獨家配方，杏仁油、荷荷芭油、阿薩伊果油、琉璃苣油，溫柔去除角質並使肌膚維持柔嫩，為身體肌膚帶來驚豔的拋光和滋養效果。