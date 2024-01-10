85度C開賣《艾蜜莉在巴黎》聯名杯組　喝飲料有時尚粉紅泡泡

▲85度C將在1／11開賣《艾蜜莉在巴黎》聯名杯組。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

連鎖咖啡85度C近期宣布推出與熱門美劇《艾蜜莉在巴黎》聯名的不銹鋼杯款組，搶先在該劇第四季上映前開賣，準備佈局西洋情人節市場，以桃紅色為主色系的杯款，搭配時尚插畫與劇名LOGO，讓你連喝飲料都時尚起來，無獨有偶的星巴克情人節系列也將在同天開賣，粉色系加上顯眼愛心，讓使用者分秒都甜蜜。

《艾蜜莉在巴黎》杯袋組內含隔熱不銹鋼杯，搭配毛氈布提袋，手提外出更方便，艷麗的桃紅色杯身，搭配印有穿著露肩小禮服的女主角手繪插畫，加上英文書寫交錯疊放與艾菲爾鐵塔等元素，宛如重現劇中艾蜜莉自信走在巴黎街頭的場景。

不鏽鋼材質的「Emily杯」內部為304不鏽鋼，上蓋塑膠材質可耐熱至100度C，650ml容量可足夠裝盛大部分茶飲，大口徑使用完後清洗更方便，可維持約6小時的保冷、保熱效力，預計1／11在全台門市限量開賣，每組售價669元，限量1266組。

星巴克近期也公布西洋情人節所開發的新品，以貓咪、愛心和絲帶等元素，結合溫暖浪漫的色系，營造出俏皮的氛圍，傳達出滿溢幸福的可愛貓咪，正開心地將緞帶排成愛慕之心和打上美麗的緞結，準備將愛與幸福傳遞給最親愛的另一半，還有充滿粉紅泡泡的日常用品，包括Bearista裝扮貓咪造型的「貓咪熊造型點心叉組」和「小熊絲帶鑰匙圈」與實用提袋等，運用多巴胺亮色系所打造4款可愛造型馬克杯也很吸睛。