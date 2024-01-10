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張員瑛露纖腰加持！Miu Miu Upcycled首推拼接包、花卉刺繡甜美丹寧限量登場

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記者鮑璿安／台北報導

Miu Miu四度帶來限量的Miu Miu Upcycled系列，話題品項Patch包款系列更是首度加入，以更別緻、富有新意的單品歡慶農曆新年，擁有「Miu Miu女孩」之稱的19歲新世代偶像張員瑛也搶先演繹，以強勢魅力登場！

▲▼ Miu Miu Upcycled 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Upcycled 。（圖／品牌提供）

▲張員瑛穿著Miu Miu Upcycled系列中的標誌性單品 。（圖／品牌提供）

張員瑛穿著Miu Miu Upcycled系列中的標誌性單品，縫製花卉刺繡的丹寧背心上衣搭配個性的寬版牛仔褲，透過低腰剪裁露出迷人身線，為大家示範了介於甜美和帥氣的風格。

▲▼ Miu Miu Upcycled 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Upcycled 。（圖／品牌提供）

▲今年本系列焦點鎖定於牛仔褲單品，以解構和重新塑造手法賦予新形象 。（圖／品牌提供）

從2020年開啟的Miu Miu Upcycled系列篇章，以保存復古服裝為初衷，透過循環設計為永續時尚注入活力。今年本系列焦點鎖定於牛仔褲單品，挑選千禧年間世界各地的牛仔布，注入解構和重新塑造手法，為平衡率性氣息，再以精細的花卉刺繡裝點，從1950年代高級訂製服中汲取靈感，將Miu Miu 2022春夏系列秀上的金色花卉做出延伸，而今以黑色重新演繹。每朵花都是用絲綢雪紡、刻面珠子和鑲嵌在古董金屬上的黑色水晶手工縫製而成，更顯品牌對工藝的高要求。

▲ Miu Miu Upcycled 。（圖／品牌提供）

▲ Patch 包款系列採用皮革邊角料製成，首次加入Miu Miu Upcycled行列 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Upcycled 。（圖／品牌提供）

▲每朵花都是用絲綢雪紡、刻面珠子和鑲嵌在古董金屬上的黑色水晶手工縫製而成 。（圖／品牌提供）

Miu Miu Upcycled系列更首次將包款納入其中，Patch包款系列採用皮革邊角料製成，造舊的拼縫效果和多色塊打造出復古質感。此外，限量系列還包含了Polo 衫、開襟衫、cashmere襯裙以及標誌性的Wander和Arcadie包款，為大家塑造出更日常化、實穿性的衣櫥。

▲▼ 韓韶禧愛牌GANNI台灣首店2／5開幕 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧愛牌GANNI台灣首店2／5開幕 。（圖／品牌提供）

▲GANNI龍年限定系列形象照 。（圖／品牌提供）

同時，時尚迷的矚目焦點丹麥時尚品牌GANNI即將登台了！全台首間品牌專門店選址於台北微風廣場，確定於2月5日正式開幕，龍年限定系列就會在第一時間登場，話題品項包括了蝴蝶LOGO針織背心、龍年限定印花短袖上衣以及條紋圓領針織上衣，延續品牌繽紛基調，擁有濃濃的Y2K以及彩色多巴胺風格。此系列靈感源於賽龍舟，以寓意好運和財富的紅色為主軸，煥新演繹標誌性的GANNI核心款式，品牌經典LOGO的羊毛針織等單品，皆由經過認證的再生聚酯纖維、再生羊毛混紡和有機棉面料打造而成。在大膽的紅色元素和極具象徵意義的龍圖案的襯托下，亮片裝飾和條紋圖案格外引人注目。

關鍵字：

MiuMiu, Upcycled, 張員瑛, 牛仔褲, 包款

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