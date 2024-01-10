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遛狗穿搭能多時髦？Kendall、小賈夫妻與寵物街拍變趨勢　慵懶高級感必學

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記者鮑璿安 ／專題報導

比起正式場合的紅毯造型，歐美超模、名人之間的DogWalking 遛狗造型更能體現私下生活的真正時髦感，像是名模肯達爾詹娜（Kendall Jenner）、海莉比伯（Hailey Bieber）、艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）就經常被捕捉到和寵物上街的畫面，吸睛程度不輸給伸展台，穿搭風格很值得學習！

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲名模肯達爾詹娜Kendall Jenner 身穿Bottega Veneta 風衣與愛犬Pyro上街 。（圖／品牌提供）

名模肯達爾詹娜Kendall Jenner經常以個性又性感的穿搭引領時尚界，她最近的遛狗照更掀起話題，畫面中，Kendall Jenner與愛犬Pyro上街，身穿Bottega Veneta 風衣，俐落寬大的剪裁營造出宛如裙襬的效果，與排扣、收腰設計增添率性風格，接著以酒紅色靴款和太陽眼鏡，完整整體造型。不得不說精緻度不輸紅毯， 也正是看準這股不經意的時髦氣息，Bottega Veneta 甚至買下 Kendall Jenner 這張遛狗街拍照片，成為最新 2024 早春形象廣告。

▲▼ 遛狗穿搭 。（圖／CFP）

▲小賈斯汀（右）與海莉比伯的遛狗穿搭 。（圖／CFP）

小賈斯汀（Justin Bieber）與 海莉比伯（Hailey Bieber）經常被捕捉到抱著小狗、遛狗的可愛畫面，海莉比伯身穿設計師品牌The Row打造的極簡設計風衣，與小眾品牌 LADO BOKUCHAVA皮革半裙，外長內短的差異露出一雙筆直長腿，是Hailey Bieber私服中很常見的搭配方式，腳踩The Row瑪麗珍鞋，充滿學院風的特質。

▲▼ 遛狗穿搭 。（圖／CFP）

▲▼ 遛狗穿搭 。（圖／CFP）

▲▼ 遛狗穿搭 。（圖／CFP）

▲名模 Emily Ratajkowski休閒又具有品味的遛狗穿搭 。（圖／CFP）

同樣因遛狗造型在街拍界榜上有名的名模 Emily Ratajkowski ，與愛犬散發超強氣場，像是以基本款的毛衣與休閒褲做搭配，或是穿上冬季保暖度極強的短版羽絨衣，再有儀式感一些的單品則有皮革風衣、長版外套和靴款，從上而下打造出強烈的時尚感。


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關鍵字：

超模, 遛狗, 時尚, 街拍, 穿搭

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