《SEXY田中小姐》7金句引共鳴：發現貶低我最多的，竟然是我自己

文／女子學

每當「不安」悄無聲息地找上門來，是否有某個事物能給予你溫暖的懷抱，然後在它們輕聲安撫中，瞬間感到無比的安心呢？在改編自蘆原妃名子創作漫畫的《SEXY田中小姐》（セクシー田中さん）中，「肚皮舞」對於田中京子（木南晴夏飾）就是這樣的存在。

在日劇《SEXY田中小姐》這個故事中，角色們透過能「純粹看待世界」的田中小姐，看見自身本質。此劇更揉入了人際、職場、男女關係、家庭、容貌焦慮等議題，其中台詞除了能讓人有所共鳴，也點出了許多值得深思的地方。

▲《SEXY田中小姐》揉入了人際、職場、男女關係、家庭、容貌焦慮等議題，其中台詞更讓人有所共鳴。（圖／《SEXY田中小姐》劇照，下同）

「正因為沒有正確答案，所以才會迷惘，只能自己來尋找那屬於自己的正確答案，通過自己獨立思考選出的答案，是不會因為他人的三言兩語動搖的。」

在人生的道路上，我們會遇到無數個大小問題，而在當下你會想也不想，就立即尋求他人的幫助嗎？其實，不管是什麼問題，都沒有所謂的「正確答案」，重要的是要經過深思熟慮，選出自己認為最適當的解答。畢竟，從他人處得到的解答，說不定只能治標、不能治本，甚至使問題更加惡化。

「不是所有人都以成為舞蹈家為目標，只要能從中感到快樂的話，我就會想一直跳下去。」



有些人認為能把興趣當成工作一定很美好，但真的是如此嗎？我們會持續地投入在某個興趣，是能從中感到無拘無束的快樂。當然隨著時間推移，我們在興趣上一定會有所精進，但如果為了他人話語而想將其提升到更高的境界，那就失去了它調劑我們生活的最初意義了。

「我對我自己撒的小謊，會刺傷我的心。」

我們常會對親近的人說出所謂的善意謊言，表面看起是不想傷到他們的心，但實則是自己不想面對可能會發生的衝突。雖說是善意的謊言，但本質上就是謊言，不管未來是否會襲向對方，但將它們說出口的那刻，便會每分每秒地折磨著自己。所以，我們都應該對自己更加坦承，而不是為了「識時務」而傷了自己。

「如果我堵住耳朵的話，肚子就不會痛了，但同時我也聽不到重要的話了。」



你也有過這樣的經驗嗎？只要有不想面對的事，便會覺得肚子痛。身為邊緣人的田中小姐認為，只要把耳朵關上，專心沉浸在自己的世界，就能遮蔽身邊那些不好的話語。但最後她發現這不過是自欺欺人，無法解決問題的同時，還會把對自己有益的話也拒於門外，反而失去了改變的契機。

「我才發現貶低我最多的，竟然是我自己。」



不論是容貌、身材，還是能力等，有些人總是不滿意自己，而時時感到焦慮不已。從《SEXY田中小姐》的「學習化妝」橋段中，可以看到我們常會有意無意地貶低自己，覺得怎樣都比不上別人。可是「比較」是永遠比不完的，若是能不時地讚美自己，或許就可以不再那麼焦慮。

▲微不足道的小事慢慢累積，就是讓自己往前走的動力。（圖／ntv.co.jp/tanakasan）



「雖然每件事都微不足道，但積累起來就有了活下去的理由。」

有時我們會陷入「活著的意義」的自問中，若是沒有找到答案，便不停地思索。不過，人生並不是每件事都要具有重大意義，反而是朱里（生見愛瑠飾）所理解的那樣：一件件微小的事情拼湊起我們的生活，像是今天在便利商店買的甜點很好吃、今天畫得眉毛很好看等，這些看似微不足道的種種，都有可能讓我們重新振作，繼續往前走。

「要是剝奪了一個人的情感，他心底某個部分會慢慢壞掉。」

當陪伴的貓逝世時，浩介（每熊克哉飾）泣不成聲，父親卻嚴厲地說男子漢不可以哭，從浩介母親的回憶中，我們明白了浩介之所會對人存有偏見，口不擇言的緣由。有些父母會視孩子為所有物，認為他「應該是什麼樣子」，但沒有人可以決定誰是什麼樣子，就算是親近的家人也不行。一個人若是被剝奪了情感，將無法感知世界的多彩，內心也會隨之腐壞。

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