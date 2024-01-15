營養師推薦3個健身好物！高蛋白貝果養肌肉、運動後吃益生菌效果更好

文／女子學

如同要時時動腦、訓練思考力，預防頭腦「生鏽」一樣，我們的身體，更是必須時常運動與健身，貫徹「活到老，動到老」的健康規劃。

擁有健美冠軍與營養師身分的DGI黃威杰，對運動、飲食、健康等等多元議題，勢必有著高度的專業和視野。本次，邀請他私心為大家推薦最愛的3個健身好物，以及嘴饞時可以止飢、不怕胖的小零嘴！一起跟著養出健康、有活力的好身體吧！

好物1：濃 Bagel

由於本身為健美選手，在飲食上自然會比其他人更嚴謹，就算已經「飢腸轆轆」，也要盡量避免容易影響體態的食物。對大家來說，雖然只是一般的健身，但若加上飲食控制，減少精緻澱粉、高油、高糖的攝取，相對也是沒有壞處的。

▲高蛋白無糖無油的「濃 Bagel」是上班族早餐的首選。（圖／IG@nong_bagel）



首先，DGI推薦全台首創高蛋白無糖無油的「濃 Bagel」。與市面上常見的精緻麵包不同，含有優質的大豆蛋白可幫助營養被吸收，以及天然的大豆纖維能增加飽足感！最重要的是，無論運動前後都能吃，更不必擔心吃完會有嘴饞、「糖暈」（食物昏迷、吃飽就想睡）的困擾，用來作為上班族的早餐也很適合。

好物2：萬歲牌綜合堅果

衛福部國民健康署針對國人健康飲食，提出了每日飲食原則，而堅果種子類也涵蓋其中。DGI指出，即使堅果屬於油脂類，但本身熱量密度高，是好的脂肪酸，可以抗氧化、增加飽足感，是健身族中常見的解饞小零食。

▲萬歲牌綜合堅果。（圖／聯華食品）



而大家耳熟能詳的萬歲牌綜合堅果，用的是低溫烘焙法，裡頭有腰果、榛果、核桃、杏仁果、夏威夷果5種常見堅果，且貼心推出無調味品項，降低鈉含量過高的風險。另外，健身族可以選購隨手包，帶到健身房去，運動完補充一包，立刻讓好的油脂與蛋白質被身體吸收。

好物3：森下仁丹晶球益生菌

對健身族群來說，維持身體良好的代謝，絕對是重點中的重點！有了運動作為基底後，DGI也提醒不忘多喝水，另外也可適時補充益生菌。

▲運動後多喝水，也可適時補充益生菌。（圖／IG@wj_dgi）



來自日本百年品牌森下仁丹的晶球益生菌，是DGI每天必備的日常保健品，他強調，除了老字號和MIJ令人十分放心外，由於此款晶球益生菌有耐酸包覆，針對習慣運動後再飲食的健身族，皆不必擔心好菌會被胃酸破壞，讓裡面優質的好菌（比菲德氏菌、乳酸菌）順利抵達消化道中，且運動後補充，還可使吸收效果更好。

DGI補充，現代大家常說「腸腦軸」，指的是腸道為人類的第二個大腦，平常必須維持其健康與機能，補充晶球益生菌不只能調整腸道菌叢、減少不順暢的窘境，還能保有輕盈體態，是現代人都應該食用的保健好物。

同場加映：增肌減脂飲食調整與解饞小零嘴



不過，以小吃林立的台灣，走在街上到處都是令人口水直流的美食在向自己招手，而隱藏在美味背後，往往都是高油、高鈉、高糖的危機，同時更是引發三高、慢性疾病的因子。正因如此，我們更該養成運動健身的好習慣，讓吃進去的食物不被當作脂肪儲存，而是用來建構良好的肌肉。

▲冬天喝湯也能輕盈無負擔。（圖／Pinterest）



DGI指出，要馬上改變飲食並非易事，建議先從「調整」開始。比方說，現在許多健康餐盒可用地瓜取代白飯，不僅是以負擔小的低GI食物為主食，還擁有豐富的膳食纖維；或者像現在冬天大家有喝湯的習慣，將熱量高的麻油雞改為味噌湯，配料中的海帶、豆腐亦可補充人體必需的營養素（碘、蛋白質）；另外上班族嘴饞時，也改吃香蕉、堅果、低卡果凍等取代精緻點心，諸如此類地，改變原本過重的口味。

最後，DGI分享WHO提出的運動建議：每周至少進行150分鐘以上中等強度的運動，最好3-5次，每次20分鐘以上。而中等強度的定義，取決的我們最大心律的60%，算法是「220－年齡＊60%」，換算為每分鐘心跳的次數。當然，也別忘了適當的飲食控制，或者試試以上推薦的好物，一起增肌減脂、追求健康無負擔的好體態吧！

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