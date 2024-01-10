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Swatch每天限買一只的錶又來了！　聯名Blancpain黑月錶超帥

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▲▼Swatch 。（圖／公關照）▲Swatch為Bioceramic Scuba Fifty Fathoms 系列腕錶加入來自月球的新成員 OCEAN OF STORMS，13,000元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與同集團品牌歐米茄（OMEGA）、Blancpain（寶珀）聯名錶款話題性十足，限時販售的行銷策略也奏效，在全球創下銷售佳績，延續這股氣勢，在2024年之初再發布Blancpain X Swatch聯名系列新成員-- OCEAN OF STORMS， 向 Blancpain經典Fifty Fathoms 五十噚潛水錶致敬，帥氣設計靈感則源自拉丁名為 Oceanus Procellarum的海洋，是位於月球近地側西緣的一片靜海，其名為「風暴洋」（Ocean of Storms），藉由此黑色錶款呈現其浩瀚無垠，11日起於Swatch西門形象店開賣。

▲▼Swatch 。（圖／公關照）
▲Blancpain X Swatch 聯名系列OCEAN OF STORMS設計靈感源自新月（亦稱黑月）。

去年9月發布的Blancpain X Swatch聯名系列5款Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶，分別以太平洋、大西洋、印度洋、北極洋和南極洋五大洋為主題，融入Blancpain經典潛水錶「五十噚」Fifty Fathoms特色而受錶迷追捧，新加入的「第六洋」OCEAN OF STORMS腕錶，純黑配色汲取自新月（亦稱黑月），透明錶背可見內載的Swatch唯一全自動生產機械機芯 SISTEM51，雖然不是限量款，但明（11日）起開賣限每人每天於每店限購一只。

▲▼Swatch 。（圖／公關照）
▲OCEAN OF STORMS腕錶透明錶背可見Swatch唯一一款全自動生產機械機芯SISTEM51。

CASIO旗下G-SHOCK則為歡慶台北東區旗艦店10周年，邀請台灣玩具設計師羅賓唐（Robin Tang）共同創作洋溢歡樂氣息、限量100組的聯名腕錶公仔組合DW5600SKEGT10-SET，以Robin Tang招牌的公仔角色「保介」為主角，採用透明樹脂方型錶殼搭配粉、紫、綠勾勒的保介圖騰錶帶，並送上一個身體與兩個頭的保介公仔供自由組裝，以充滿童趣設計紀念台北東區店的重要時刻。

▲▼Swatch 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK 攜手台灣玩具設計師Robin Tang創作台灣限定聯名腕錶公仔組合DW5600SKEGT10-SET，5,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

►G-SHOCK繽紛錶送可換頭公仔　歡樂作出自台灣玩具設計師之手

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關鍵字：

Swatch, Blancpain, G-SHOCK

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