為臥室挑選完美搭配的床頭櫃！4款設計最多人選 　時尚與機能性兼具

文／女子學

在臥室裝潢中，除了床鋪這一睡眠的核心元素外，床頭櫃同樣扮演著不可忽視的關鍵角色，合適的床頭櫃不僅能提升臥室的舒適度和功能性，還能反映出居住者的品味和生活方式。

選擇床頭櫃時需要兼顧機能性，例如儲物空間和使用便利性，同時也要考量與整體室內裝飾風格的協調性。隨著設計理念越來越重視以人為本，床頭櫃的設計也越來越重視個性化與多功能性，因此在挑選床頭櫃時，如何符合使用需求並巧妙融入臥室整體設計就是一大課題了，對於床頭櫃該如何挑選沒有頭緒的話，不妨參考以下4款常見的床頭櫃樣式介紹。

1. 開放式床頭櫃

在現代風格設計中，開放式床頭櫃因簡潔、俐落的外觀而受到許多人的喜愛，主要特色是開放式的儲物空間，通常是層架或隔板，這樣的設計不僅方便快速存取常用物品，如夜間閱讀書籍、手機或眼鏡，也是展示裝飾品和個人收藏的好地方。

▲開放式床頭櫃的優點就是輕便。（圖／Pinterest，下同）



開放式床頭櫃的優點在於輕便，由於沒有櫃門或重型零件，通常更輕、看起來更俐落，且開放的設計可使狹小的空間看起來更加開闊，為現代簡潔的臥室風格增添一抹亮點。然而，缺點就是由於缺乏封閉的儲存空間，物品容易積聚灰塵，且若未整理得當，可能會讓空間看起來雜亂無章。

2. 矮櫃式床頭櫃

矮櫃式床頭櫃顧名思義是以低矮的櫃體為設計重點，這些床頭櫃的高度通常與床墊高度相近或稍低，供擺放夜燈、鬧鐘或其他小物品。由於矮小的體積，矮櫃式床頭櫃特別適合小型臥室或低屋頂的空間，可以在不占用過多空間的同時，提供必要的儲物功能。

▲矮式床頭櫃的優點是在床上也能方便拿取物品。（右圖／obis）

矮式床頭櫃的優勢是更容易從床上直接拿取物品，無論是拿取一本夜間閱讀的書籍還是關閉鬧鐘都非常順手。此外，低矮的櫃體設計有助於維持臥室的視覺平衡，尤其在小空間中更顯其重要。但缺點則是儲存空間相對較少，若需要大量收納空間，矮櫃式床頭櫃可能不夠實用。

3. 封閉式床頭櫃

封閉式床頭櫃是最經典且廣泛使用的床頭櫃類型之一，主要特色是有一個或多個抽屜，提供封閉收納空間，適合存放各種小型私人物品，無論是藥品、眼鏡、手機充電器還是其他個人物品，都能妥善且有序地放在抽屜中。

這種床頭櫃的一大優點是隱藏式收納空間，有助於保持臥室的整潔有條理，封閉式的櫃門提供了防塵、藏雜亂於無形的作用，確保可視範圍保持清爽。缺點則是因為包含抽屜、櫃門五金等，重量通常較重，一旦擺放後不易移動，封閉式的櫃體在視覺上也會比較沉重。

4. 懸空式床頭櫃

懸空式床頭櫃又稱作壁掛式或浮動床頭櫃，以獨特的懸掛於牆壁的設計脫穎而出。這種設計不僅節省了寶貴的地面空間，也為現代臥室提供了一種輕盈且時尚的視覺效果，特別適合空間有限或喜愛極簡風格的使用者。

這類床頭櫃的主要優勢在於其空間節省的特性。由於不接觸地面，懸空式床頭櫃在打掃地板時更容易清潔，也使空間看起來更為開闊，俐落時尚的外觀是打造現代風格的理想選擇。然而這種床頭櫃的安裝可能需要專業技術，且承重能力相對有限，不適合放置重物。此外，一旦安裝後就很難移動，限制了房間佈局的靈活性。

在尋找理想的床頭櫃時，最重要的是找到既符合實用需求又融入整體臥室風格的款式，不論是追求實用的收納空間、特定風格的裝飾，還是對空間的有效利用，床頭櫃的選擇都能顯著影響臥室的整體感受，唯有選擇自己喜歡、符合需求的，才能真正提升居住品質與生活舒適度。

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