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摩洛哥Bacha Coffee華麗進駐信義A8　熱門咖啡TOP 3品項公開

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▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

來自摩洛哥的咖啡品牌Bacha Coffee（夿萐咖啡）台灣首店進駐新光三越信義新天地，以北非摩洛哥的華麗異國風情裝潢，衝擊不少過路人眼球，主打提供超過200款咖啡品項可選擇，還有多種口味的可頌跟顏值甜點，業者公開最熱門咖啡品項，讓消費者更輕鬆入門。

▲Bacha Coffee Taipei、KafeD。（圖／各業者提供）

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

Bacha Coffee進駐新光三越信義新天地A8一樓，以沈穩的大地色搭配品牌知名的琥珀色罐牆面，區隔出與週邊完全不同的景緻，處處皆是網美景，約莫45坪大小的空間提供14個內用座位，開幕期間也吸引排隊人龍，開賣5天就吸引6000人次入店，外帶區與座位區全時段幾乎均有15至30位民眾等待，是近期信義區內討論度最高的店家之一。

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

Bacha Coffee台北店以原創於1910年馬拉喀什 (Marrakech) 時的奢華風貌為設計概念，並集結咖啡精品店、咖啡吧和外賣專櫃3種服務，是全球首創，在咖啡吧檯的十四位客人可直接體會咖啡師的精湛技藝，此外也針對首店開幕，推出獨家兩款「番茄和牛可頌」和「番茄菜卷可頌」品項，只有在台灣吃得到。

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

店內有超過200種精選咖啡，包括單品咖啡、幾乎沒有咖啡因的「脱因咖啡」，以及帶有香料、水果和其它精緻風味咖啡，單杯價格從190元至3,175元不等，可頌與單點單價則是從80元至100元不等。

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，目前外帶咖啡各項最受歡迎的的一名，分別為單品或脱因咖啡的「西達摩山咖啡」，以口感清平衡、容易入口為特色；精緻風味咖啡則為「1910咖啡」，該品項以咖啡店創立的1910年為名，帶有些許草莓香氣，是絕對的經典款；單品咖啡「摩卡瑪塔里咖啡」則以來自葉門的咖啡豆，帶有杏桃與巧克力的風味受到喜愛。

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Bacha Coffee Taipei。（圖／記者蔡惠如攝）

 
 
 

kafeD 咖啡滴現已於全台拓展5家門市，近期宣布旗下首間「永續概念店」進駐竹北遠百，店內空間以包浩斯美學打造，吧檯立面採用回收保麗龍再製板材，搭配不銹鋼檯面取代磁磚，提升回收性並降低成本，更特別選用使用百分之五十以上為可再生回收材質製成的「捷綠木」裝潢。

▲Bacha Coffee Taipei、KafeD。（圖／各業者提供）

▲Bacha Coffee Taipei、KafeD。（圖／各業者提供）

此外呼應與環境共好的綠色精神，進行檢視咖啡製作流程、從咖啡渣著手降低對環境影響，攜手彰化在地「長日咖啡」、「紙有為你」推出咖啡渣手工香皂、天然薰香、種籽紙等循環再製商品，另推出該店限定販售擂茶、桔醬風味飲品，揉合在地客家風情，提升在地食材地產地消減碳意識。

▲Bacha Coffee Taipei、KafeD。（圖／各業者提供）

關鍵字：

Bacha Coffee, TOP3, KafeD

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