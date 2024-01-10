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營養師曝「星巴克咖啡熱量排行榜」　第1名=吃下一個炸雞腿便當

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▲▼營養師曝「星巴克咖啡熱量排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲挑選咖啡前請注意熱量、含糖量（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫直降，喝杯暖暖的咖啡讓人很舒心，但小心過多的糖量、熱量，讓體重超標，營養師程涵宇分享星巴克咖啡熱量排行榜，一起來看看平常愛喝愛點的咖啡，熱量有多少！

▲▼ 營養師曝「星巴克咖啡熱量排行榜」 。（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#第1名 薄荷風味摩卡 776Kcal/含糖113g

鮮奶油還撒上七彩糖粒，不只好喝好看也好拍！營養師程涵宇分享，這杯不只爆糖，熱量就跟一個炸雞腿便當一樣，建議建議偶爾喝、適量喝就好。

#第2名 白巧克力咖啡那堤 728Kcal/含糖89g
白巧克力愛好者的不二選擇，也是螞蟻人的愛，但是要小心，一杯熱量也等於一個炸雞腿便當喔！

#第3名 摩卡 710Kcal/含糖76g

摩卡是大家愛點的經典品項之一，香濃巧克力和咖啡風味的摩卡是由濃縮咖啡、摩卡醬和鮮奶調製，最後擠上鮮奶油，讓整體的口感又更加滑順，小心熱量一樣飆破700大卡，喝一杯等於額外又吃了一餐。

#第4名 福吉茶那堤 656Kcal/含糖83g

烘焙過的日本焙茶與鮮奶的濃醇組合口感溫潤滑順，但不要看到茶就放下警覺，程涵宇提醒，喝下這杯比吃兩碗飯的熱量還多。

#第5名 紅絲絨風味燕麥奶那堤 630Kcal/含糖64g

加了紅絲絨醬還有鮮明紅絲絨碎片的燕麥奶，顏色看起來繽紛又討喜，但要留意喝下這杯甜蜜順口的那堤要慢跑1.5個小時才能消耗得掉！

關鍵字：

咖啡熱量, 咖啡熱量排行榜, 營養師

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