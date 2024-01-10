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日星巴克話題「歌劇院星冰樂」回歸！巧克力蛋糕般濃郁口感　撒金粉超浪漫

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記者鮑璿安／台北報導

為迎接情人節到來，日本星巴克將帶來限定星冰樂飲品慶祝這暖心時刻，分別有「歌劇院星冰樂」、「白色歌劇院星冰樂」，以法國巧克力蛋糕為發想，融合浪漫滿點的可口黑巧克力，再撒上閃亮的金粉，超有儀式感！

日本星巴克的情人節新飲品，以散發著光澤的法國傳統巧克力蛋糕「Opera」為靈感，打造出兩款特色的Opera Frappuccino和White Opera Frappuccino於全國發售，其實這款星冰樂在去年短暫登場就頗受好評，主要是以帶有淡淡咖啡和杏仁味的巧克力星冰樂為基礎，「歌劇院星冰樂」是運用口味濃醇的黑巧克力融合些許巧克力碎片，帶來豐富多層次口感。

另一款「白歌劇星冰樂」則加入了白巧克力、白巧克力片，並融入生奶油，讓表面看起來光亮十足，最後撒上節慶氛圍濃烈的閃亮金粉，散發著細膩光澤，完全就是為戀人量身打造的冬日飲品。這兩款限定星冰樂預計在2024年1月17日至2月14日之間登場。

關鍵字：

星巴克, 情人節, 星冰樂, 限定, 甜點

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