隔夜菜沒營養又易致癌？營養師破解迷思　教「安心吃5原則」

▲營養師教5個原則，照著做隔夜菜也能安心吃。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

有些人為了省錢或是正在減肥，都會自己在家備餐，準備隔天要帶的便當，又或是家裡有在下廚的，有時候不小心煮多了， 難免會放到冰箱隔夜再吃。但或許不少人都聽說過隔夜菜沒營養又容易致癌，你是否也充滿疑惑，不知到底該不該吃？隔夜菜又可以放多久？知名營養師張家榕就解答隔夜菜常有的2大迷思，並分享能安心吃、健康吃隔夜菜的5個原則，常自己帶便當的人快來學習。

張家榕表示自己曾在諮詢時被詢問，「聽說隔夜菜會有亞硝酸鹽，這個吃多是不是對身體不好？會致癌？」張家榕解釋，隔夜菜裡亞硝酸鹽的確會增加，但是目前來說，亞硝酸鹽不會致癌，會致癌的是「亞硝胺」。雖然隔夜菜裡的亞硝酸鹽本身是沒事的，但當亞硝酸鹽碰到不新鮮的肉、不新鮮的肉製品，再加熱後就會形成亞硝胺。

而針對隔夜菜營養流失的問題，張家榕表示，隔夜菜的營養素的確比較低，但是其中碳水化合物、膳食纖維、蛋白質、油脂等都是一樣的，不會流失。

最後張家榕也提醒吃隔夜菜的5大原則，做好這些隔夜菜也能安心吃、健康吃。

＃先用公筷母匙把便當份量或是隔天要吃的部分先裝起來。



＃裝起來之後，1～2個小時內趕快放進冰箱冰。



＃海鮮容易不新鮮，建議盡量不要放隔夜，當餐吃完就好。



＃冷藏的隔夜菜盡量2～3天內就要吃完。



＃拿出來要吃的時候，一定要加熱完全，且吃多少拿多少，不要反覆地加熱放涼後又加熱放涼。