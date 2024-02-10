fb ig video ETtoday search mobile

初二回娘家要在中午前　伴手禮有「花生」更討喜氣

>

▲紙袋,購物袋,春節,送禮,伴手,伴手禮。（圖／unsplash）

▲回娘家記得要帶伴手禮。（圖／pakutaso、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

正月初二回娘家是嫁出去的女兒回家探望家人的日子，又稱「歸寧」或「回門」，也是女婿的「迎婿日」，正如春節有許多禁忌，回娘家也有4點要注意，此外只要做好2件小事，在民俗說法中還能幫娘家開運，讓今年圓圓滿滿。

其實禁忌另一面也是「禮俗」，在一年的開頭，無論是要訪親人或是朋友聚會，都希望大家開開心心，帶來一些好彩頭，所以知道禮俗等同知道禮數，雖說不需太過沈迷，不過讓大家都能在一年開頭有良好感受也很好，民俗專家表示，回娘家有幾個重點需要注意。

過年,禁忌,習俗,回娘家（圖／取自免費圖庫pexels）

穿新衣、避免黑白
既然是過年回家，建議穿喜氣明亮的衣服去拜訪，是新衣更好，如果穿紅色與亮色真的不是你的風格，建議也可以搭配一些配件或首飾，不要穿全黑全白回家去。

▲▼過年，春節，伴手，禮盒，送禮，健康。（圖／翻攝自pakutaso.com）

需帶伴手禮
雖然女兒回娘家就像是自己家一般無壓力，但過年回家還是需準備伴手禮，古早的目的是要讓父母安心，代表自己過得好，有餘裕可帶伴手，也能讓聊天時的氣氛更活絡，怎麼做都很加分。紅包金額以雙數為主，避免4尾數與3,000元的金額。

▲▼ 家庭 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

午時前回門
回娘家時間不要太晚，盡量在午時（上午11點前）抵達，因為主要回娘家都是吃午餐，11點前抵達是很不錯的時間，可以聊聊天，中午吃完飯還能坐下來敘敘舊，早期下午3點左右就要啟程回夫家，現在交通方便，就算留下來吃晚飯也可以。

回家不要做家事
女兒回家不能幫忙洗衣、掃地的禮俗，說法是擔心娘家財氣被女兒掃光，但其背後主要原因在於捨不得女兒在夫家做家事，回到家還要這麼累，也算是中華文化裡才有的隱藏意義，看起來像是迷信，但也是值得好好理解與傳承的心意。

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

若想要回娘家時為娘家討喜氣、開運，其實有2個小撇步，伴手禮選擇有「花生」元素或口味的商品，因為花生象徵長壽，很有寓意，且回娘家也可以煮湯圓來吃，象徵圓滿與團圓，湯圓口味是芝麻或花生，也代表吃進金銀福氣。

▲▼營養師教你湯圓「這樣吃」不發胖 。（圖／Unsplash）

►拿到紅包先「壓歲」　2個方法養出「錢母」招新年財運

►過年拜財神有最佳時機！供品、禁忌快記好　放錯水果小心財運跑掉

關鍵字：

初二, 回娘家, 開運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

「公主病星座」Top 3揭曉！冠軍不是雙魚　隨和天秤其實超難搞

「公主病星座」Top 3揭曉！冠軍不是雙魚　隨和天秤其實超難搞

北部不塞車「走春景點」！桃園草莓學校最新親子熱點　台北夜櫻秘境必訪

北部不塞車「走春景點」！桃園草莓學校最新親子熱點　台北夜櫻秘境必訪

4部必看古裝劇！劉詩詩《一念關山》化身美人殺手　回歸再翻紅

4部必看古裝劇！劉詩詩《一念關山》化身美人殺手　回歸再翻紅

開春前5天是旺財關鍵！初一千萬別宅在家　忌吃稀飯 日本旅行必買美妝：冠軍線液再怎麼出油都不糊、Dior平替版唇蜜被搶爆 過個年想買新圖！LINE公布2023 貼圖排行榜　動物系稱霸 「講話最傷人」星座Top 3！第一名太直接容易失言　完全不會看臉色 熊黛林：錯誤走路姿勢會讓腿變粗！「簡單3招」教你練出超模腿 林志玲愛的「幸運草珠寶」和凱特王妃一樣！戴出滿滿好運　日常也適合 拜年「6大禁忌」快避開！初三不宜外出　空手到訪很失禮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面