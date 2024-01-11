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減肥不能吃麵包？營養師教「吃麵包不怕胖」6招：鹹味比甜的好一點

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▲▼ 營養師教「吃麵包不怕胖」6招。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享吃麵包不怕胖的6個小秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

現在的麵包越做越香軟、口味也超多變化，雖然精緻好吃，但也讓人擔心容易發胖。知名營養師張家榕就指出，常被詢問「正在減肥，真的不能吃麵包嗎？」她表示雖然不建議常常以麵包當正餐，但減肥並不是二元對立，沒有說一定不能吃什麼，她就進一步分享6招「吃麵包不怕胖」的小秘訣，讓你真的想吃麵包時，可以把「傷害」降到最低。

＃避開某些類型關鍵字

避開像是奶酥、菠蘿、培根、可頌、千層、塔、派等等關鍵字的麵包。

▲▼ 營養師教「吃麵包不怕胖」6招。（圖／示意圖／達志影像）

＃選擇較適合的麵包

選擇相對適合的麵包，像是無包餡、無抹醬的小麵包，全麥或全穀雜糧類麵包等。

＃鹹的比甜的好一些

選擇原味無餡料麵包比鹹的麵包好，而鹹味麵包又比甜的好一點。

＃看成分和營養標示

購買之前記得看標示，選擇添加糖、添加物較少的麵包。

▲▼ 營養師教「吃麵包不怕胖」6招。（圖／示意圖／達志影像）

＃搭配蔬菜和蛋白質

建議均衡搭配蔬菜和蛋白質，增加飽足感、降低GI值。

＃與澱粉替換

將麵包與其他澱粉替換，減少其他餐澱粉攝取量，讓整天澱粉量不失控。

▲▼ 營養師教「吃麵包不怕胖」6招。（圖／示意圖／達志影像）

張家榕也指出，不建議經常以一個麵包當正餐並不是因為熱量，而是因為以下3大原因，而這些原因都容易讓麵包成為減肥的敵人。

1.藏在麵包裡的果醬、精緻糖、油脂、鈉等。

2.麵包多以精緻澱粉為主，容易影響血糖和胰島素，讓你比較快餓。

3.吃麵包而沒均衡搭配，讓外食族更容易吃不到足夠的維生素和礦物質。

但張家榕也提醒，減肥不能只計算熱量，每餐吃了什麼食物也很重要，可80%吃原型食物、20%吃你想吃的食物，大部分時間選擇相對好的食物，一樣可以自在健康地瘦下來。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 麵包, 發胖, 吃法, 秘訣, 營養師

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