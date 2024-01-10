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營養師：柿子營養多多、記得「把皮削掉」才不怕影響消化

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▲▼營養師傳授吃柿子小撇步。（圖／Unsplash）

▲柿子含有豐富營養。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是柿子控嗎？營養師高敏敏分享，柿子的維他命C含量竟高於奇異果，把柿子的皮削掉都是滿滿的營養，同時她也提醒雖吃柿子也有幾點重點要注意。

#β-胡蘿蔔素

柿子富含β-胡蘿蔔素，能轉換成維生素A，保護眼睛視力，進一步鞏固皮膚及黏膜組織健康。

#高膳食纖維

內含有高膳食纖維，讓人擁有高飽足感，能幫助抑制胃口，同時促使排便超順暢。

#維他命C

擁有高含量維他命C，能夠縮短感冒病程、加快傷口癒合，除此之外也能幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外還能中和自由基。

#礦物質鉀

礦物質鉀能夠預防心血管疾病，幫助有效降血壓，同時也有消水腫功用。

▲▼營養師傳授吃柿子小撇步。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏最後也提醒，雖然柿子好處多多，但也要注意一下吃柿子的小撇步如下：

#勿空腹享用柿子，也避免吃太多，以免造成消化不良、導致不舒服。

#若要跟蛋白質食物一起吃，建議可去除柿子皮再享用，因為柿子皮含有鞣酸，跟蛋白質食物結合易影響消化。

#柿子甜度高，糖尿病和高血糖者需注意攝取量，一次不超過一個拳頭或8分滿碗的份量。

#柿子鉀含量高，雖然能預防心血管疾病，幫助降血壓、消水腫，但是有腎臟病、需限鉀者 不建議過度享用。

關鍵字：

柿子, 營養, 消化, 蛋白質

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