「精品新香」報到！Dior清新脫俗、愛馬仕「栗色沉香樹脂」一聞就愛上

記者曾怡嘉／綜合報導

春暖花開，不少精品香水相繼推出全新香調，給人耳目一新的感受，緊接著情人節即將報到，盤點話題新香，哪一款是你的心頭好呢？

▲Dior 迪奧香氛世家系列-NEW LOOK香氛，40ml，5,000元。

Dior的New Look香氛層次鮮明而優雅，每款香氛原料共同編織出一首層次分明的香氣譜曲。前調以清新滂薄的醛香開啟序幕，香氛核心的乳香，在香調中扮演雙重角色，接續醛香的獨特清新感受，使香氛更添澎湃感性，於尾韻與琥珀的深沉剛毅相互調和，激盪出前所未有的清新慵懶氛圍。

▲ARMANI/PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列 - 璨白金繼＆黑冽金繼，100ml，各13,800元。

ARMANI推出全新【高級訂製香水 寰遊系列】璨白金繼&黑冽金繼香水。在溫暖而明亮、辛辣且神秘的香調圍繞之中，經典俐落的香水瓶身分別以象牙白和墨黑色精製而成，並飾有不規則的金色線條，融合藝術、哲學和文化表現出象徵性的「不完美之美」。

璨白金繼以明快清爽的義大利檸檬精油為前味，鮮嫩迷人地揭開序曲，中段花香交織著從印度永續採購的茉莉花二重奏、明快的依蘭依蘭以及淡雅鈴蘭，譜寫和諧輕盈尾韻。後調再融合香根草精油和的廣藿香精油，為白麝香氣息濃厚的香體引出耳目一新的白花印象。

黑冽金繼則是以辛辣中帶著泥土氣息的神秘香氣，最初以清新的欖香脂拂面而來，進入中段則以乳香精油為香調主體，四周縈繞包圍著藏紅花的特殊氣息，映襯出黑冽金繼香水皮革香調下大膽不羈的一面。基調是香根草中段，調和藿香精油之後，再與木質調皮革的香氣細膩揉合。

▲愛馬仕 栗色沉香樹脂淡香精，100ml，12,310元。

2024年愛馬仕聞香珍藏系列重生，全新的栗色沉香樹脂，也是該系列首次推出之淡香精作品。此款淡香精結合了玫瑰與沉香樹脂，兩者碰撞出意想不到協調感，沉香樹脂溫暖而感性，融合取自天然、具有花瓣質感且清新淡雅的玫瑰花露，同時添入活潑動人的玫瑰醚成分。