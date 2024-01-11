最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，砸大錢都心甘情願

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

雖然愛無法用金錢來衡量，但有些人對於另一半不僅寵，還非常大方、花錢不手軟，就算砸大錢都不是什麼事。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開最捨得為另一半花錢的4大星座，像是Top 2非常享受被人需要的感覺，認為當下的快樂最重要。

Top 4：雙魚座



雙魚座是那種若是想疼你，就會在你身上用錢耍浪漫的類型，凡事浪漫為先的他們，就算是一筆大錢，在他們眼中也不過是一磚一瓦，總是不惜血本的掏、不計代價的付出，只為了替戀人打造浪漫的「城堡」。而當他們大夢初醒，他們就會恢復理智，回到現實生活中，但只要他們又動心思念頭想耍浪漫了，他們的錢包又會再度刻上愛人的名字，隨時為另一半敞開。

Top 3：牡羊座



對牡羊座來說，讓對方開心是最重要的事，只要能花錢解決的都是小事，畢竟他們有著愛面子的性格，喜歡大場面，也喜歡展現自己的霸氣，如果在職場上，就會是那個搶著付帳單、搶著負責的大哥大姐。而牡羊對待戀人也是這樣，會搶著給另一半買好的、用好的，什麼都可以輸，就是氣勢不能輸，而火星守護的牡羊座，對另一半的大方程度超越常人，就算他們錢包裡只剩下吃一頓飯的錢，看到適合對方的禮物還是會毫不猶豫就買下。

Top 2：獅子座



注重華麗和排場的獅子座，就算在感情中也不會吝嗇揮霍任何資源，為了達到最頂級的戀愛享受，砸大錢都心甘情願，對他們來說，當下的快樂最重要，錢永遠都是明天再煩惱的事。尤其他們極度需要被肯定，也享受著被人需要的感覺，如果另一半能因為收到他們的禮物而開心，那對獅子來說就是最大的鼓勵，甚至可以說，他們買的不是禮物，而是另一半的快樂與回應。

Top 1：射手座



射手是標準「不按牌理出牌」的類型，就算他們的薪水普通，花錢一樣不手軟，單身的時候就可以為了滿足自己的物慾而成為月光族，當有了戀人就更變本加厲，另一半想要什麼，他們就會想方設法變什麼出來，可以把理財、生涯這些事都拋諸腦後，眼中只有另一半。但別以為射手都是大老粗，其實他們都默默在觀察另一半的舉動，只要你真心相待，他們就會對你掏心掏肺，在你身上花錢也都甘之如飴。