冬季乾荒救星「神級保濕新品」盤點！Kiehl’s、蘭芝水酷霜再推升級版

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

想擁有細緻透亮的好肌膚，做好保濕絕對是最基礎也最重要的關鍵之一，尤其是乾燥寒冷的冬季，肌膚容易乾到粗糙、脫屑，甚至乾紋、暗沉都出現。近期就有不少超強保濕潤澤新品登場，每一款都是能幫你輕鬆度過冬季乾荒的神隊友，像是Kiehl’s超經典冰河醣蛋白保濕霜就睽違5年配方再升級，不只保濕力再提升，還添加修復力；而蘭芝「水酷霜」也推出升級版，還有3種不同質地，可依個人膚質、喜愛使用感來挑選。

▲Kiehl’s 冰河醣蛋白保濕霜，50ml，NT$1,600。



Kiehl’s最經典明星商品之一冰河醣蛋白保濕霜，睽違5年配方全新再升級，除了保濕力進化，還再添加超強修復力。升級版冰河醣蛋白保濕霜添加全新配方「冰河三重修復角鯊」含有高濃度角鯊烷，協同南極冰河醣蛋白與神經醯胺衍生物，一次做到補水、鎖水、強化肌膚屏障，讓舒緩、修護更有感，且親膚好吸收、不致粉刺，不論是油肌、敏感肌都適合。

▲LANEIGE 水酷修護保濕霜(清爽/澎潤/特潤)，50ml，NT$1,450。



超人氣保濕王者「水酷霜」水酷修護保濕霜在2024一開年推出全新升級版，更有清爽（凝凍）、澎潤（輕乳霜）、特潤（奶油乳霜）3款質地可選。除了延續添加獨家保濕成份類奈米等級「藍色玻尿酸」，擁有超強補水力，3款也各別添加獨特修護成分，平衡、強化、修護受損肌膚屏障，舒緩包含出油、缺水、粗糙不平滑、蠟黃暗沉、鬆弛無彈性、泛紅乾癢等6大肌膚困擾，讓肌膚重回穩定健康、水潤澎亮的好狀態。

▲東森自然美 BIO UP黃金雙酵緊緻豐潤青春露，150ml，NT$3,480。



BIO UP經典熱銷「青春露」自推出以來累積眾多好評，更被稱為「穩膚救星」，近日更推出全新3.0高奢版「黃金雙酵緊緻豐潤青春露」，特別運用黃金雙導科技結合日法雙酵雞尾酒配方，添加24K超導金箔與專利黃金麴菌，能有效保濕潤澤肌膚，更全方位直擊肌膚老化問題，達到彈、澎、潤的黃金膚況。

▲ONE BY KOSE 擊皺美白保濕露，160ml，NT$850。



全新擊皺美白保濕露是一款高保濕抗老又能幫助美白的化妝水，添加世界首創玻尿酸×神經醯胺複合體的保濕複合成分，更添加日本厚生勞動省許可有改善紋路及美白效果的有效成分「抗皺美白N」，可迅速融入肌膚，將潤澤送達至角質層每一處，注入豐沛的潤澤、彈性與緊緻感，使肌膚表面光滑，實現輪廓緊實的濃密保濕效果。