PIERRE HERMÉ馬卡龍1／16信義開幕　2款「台北獨家」記得買起來

▲馬卡龍PIERRE HERMÉ正櫃將在1／16登場。（圖／翻攝新光三越官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

快閃店期間創下排隊3小時才能買到的法國馬卡龍PIERRE HERMÉ，預計進駐新光三越信義新天地A9 1樓，近期宣布開幕時間就在1／16，讓在耶誕節前夕沒買到的民眾，有機會可以一「嚐」宿願，此外，還推出兩款「台北限定」馬卡龍口味，包括鹹奶油焦糖與貝里斯黑巧克力，連吃過的都想再去排一次了。

▲法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ落地台灣，在A9開設正櫃。（圖／品牌提供）

在耶誕節前首度進台灣開快閃店的法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ，創下一天就賣出1萬顆馬卡龍的紀錄，最長等待時間要等上3小時，即便如此仍是天天排出長龍，現在不用怕它「閃走」，因為正櫃將在1／16開幕，民眾之後隨時都能解嘴饞。

▲法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ落地台灣，在台北快閃期間天天排出長龍。（圖／記者蔡惠如攝）

PIERRE HERMÉ全台首家精品店，櫃位設計以時尚拼貼磁磚，搭配琉璃檯及低調奢華的木製櫃櫥，營造法式的浪漫氛圍，此外也會推出2款台北限定口味，包括「鹹奶油焦糖、橙酒與柑橘」以及「紅咖啡與貝里斯黑巧克力」，這樣的搭配組合令人興奮，連已經吃過的民眾都想躍躍欲試了。另1／5起在新光三越台中中港店的快閃店，也有焦糖布丁和黑巧克力燕麥2款限定口味喔。

▲法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ落地台灣，在台北快閃期間天天排出長龍。（圖／記者蔡惠如攝）

該快閃店銷售推出多款品牌經典風味的馬卡龍，包含最受歡迎的Ispahan玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍，還有手工巧克力與節慶限量禮盒，台北快閃店銷量統計前3名口味為ARYA橙花開心果、經典口味Ispahan玫瑰荔枝覆盆子以及MOGADOR百香果牛奶巧克力。

▲PIERRE HERMÉ快閃店最熱賣3口味，（由左至右）ARYA橙花開心果、Ispahan玫瑰荔枝覆盆子、MOGADOR百香果牛奶巧克力。（圖／業者提供）

來自摩洛哥的咖啡品牌Bacha Coffee（夿萐咖啡）台灣首店進駐新光三越信義新天地，以北非摩洛哥的華麗異國風情裝潢，衝擊不少過路人眼球，主打提供超過200款咖啡品項可選擇，還有多種口味的可頌跟顏值甜點。

Bacha Coffee進駐新光三越信義新天地A8一樓，以沉穩的大地色搭配品牌知名的琥珀色罐牆面，區隔出與週邊完全不同的景緻，處處皆是網美景，約莫45坪大小的空間提供14個內用座位，開幕期間也吸引排隊人龍，開賣5天就吸引6000人次入店，外帶區與座位區全時段幾乎均有15至30位民眾等待，是近期信義區內討論度最高的店家之一。

Bacha Coffee台北店以原創於1910年馬拉喀什 (Marrakech) 時的奢華風貌為設計概念，並集結咖啡精品店、咖啡吧和外賣專櫃3種服務，是全球首創，在咖啡吧檯的十四位客人可直接體會咖啡師的精湛技藝，此外也針對首店開幕，推出獨家兩款「番茄和牛可頌」和「番茄菜卷可頌」品項，只有在台灣吃得到。