許光漢換時髦工裝、油頭新髮型出鏡！　帥到拿下FENDI全球男裝大使

記者鮑璿安／台北報導

以《想見你》走紅的台灣男星許光漢，在2022年被FENDI簽下成為品牌大使，現又躍進一大步，升格擔任品牌全球男裝大使，全新2024春夏男裝系列形象廣告也跟著曝光，許光漢演繹優雅時髦的工作服，搭配貼頭皮的油頭新髮型，讓人見證他的超強魅力。

▲（右起）許光漢與美國演員Jeremy Pope及義大利演員Massimiliano Caiazzo擔任FENDI全球男裝大使。（圖／品牌提供）

▲許光漢抱著皮質紙箱、拎上廓形加長的棕色Peekaboo包款。（圖／品牌提供）

許光漢此次與美國演員Jeremy Pope及義大利演員Massimiliano Caiazzo擔任品牌全球男裝大使，三人當時出席在 FENDI Factory皮件工廠的時裝秀，現還原看秀陣容出鏡演繹最新2024春夏男裝單品。而許光漢持續探索多樣風格，這次頂著看似寸頭的超貼髮型，幾乎讓人第一眼認不出來，他身穿以高級皮革打造的工裝圍裙造型，以寬鬆襯衫打起領帶，呈現率性優雅面貌，抱著皮質紙箱、拎上廓形加長的棕色Peekaboo包款，一旁還擺放著FF Logo咖啡杯，皆為秀上備受矚目的單品配件，呈現出FENDI全球男裝大使的影響力。

▲FENDI 2024春夏男裝系列優雅新穎的工裝元素。（圖／品牌提供）



精品工坊中的工匠往往擔任幕後工作者角色，FENDI 2024春夏男裝系列運用精緻成熟的製衣工藝來頌揚「企業工匠」的原型，打造出優雅新穎的工裝元素。工作服在本季佔有重要地位，腰帶加上了棉質和皮革製成的貼袋，可放置皮件製作工具，圍裙轉化為繞頸領襯衫，無不散發時髦氣息。

同時，LOUIS VUITTON路易威登男裝快閃店於台北遠百信義A13正式揭開帷幕，帶來新任男裝藝術總監Pharrell Williams上任後首季2024春夏男裝系列。店面設計靈感回溯品牌創立於1888年標誌性的Damier棋盤格，獨家商品包括以Damoflage像素化迷彩棋盤格為主題的貂皮外套、鑲綴LVERS的Courrier Lozine 110硬箱、Pyramide Bisten Damoflage四件硬箱塔、Coffret 8 Montres腕錶收納硬箱；兩款「神秘隱藏版」Malle Courrier 110 Cuivre與Ecrin Cuivre銅製系列硬箱，以及黃色、藍色、紅色及綠色的Malle Pyramide Damier Pop Multicolor四件硬箱塔。

▲路易威登2024春夏系列男裝快閃店。（圖／品牌提供）

▲獨家商品Courrier Lozine 110 Damoflage 硬箱 $2,300,000 。（圖／品牌提供）