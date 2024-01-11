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楊冪穿男裝下衣失蹤秀長腿！與劉詩詩「世紀同框」全黑造型又美又颯

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記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪和劉詩詩在2009年合作戲劇《仙劍奇俠傳3》，兩人人氣高居不下都屬於「頂流85花」，近日一同出席大陸W年度盛典，造型方面也很有默契，以英姿颯爽的俐落打扮合體，楊冪穿LOEWE 2024 春夏男裝露出長腿，劉詩詩也以全黑裙裝如女俠般現身。

▲▼楊冪、劉詩詩 。（圖／翻攝自微博楊冪、劉詩詩工作室）

▲▼楊冪、劉詩詩 。（圖／翻攝自微博楊冪、劉詩詩工作室）

▲楊冪演繹LOEWE2024春夏系列服裝 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

▲▼LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲ LOEWE 2024 春夏男裝系列 。（圖／品牌提供）

楊冪去年（2023）成為LOEWE全球品牌代言人，這次紅毯自然換上了最新2024春夏系列服裝，值得一提的是楊冪捨棄了禮服，選擇了原本屬於男裝的寬鬆西裝外套，在楊冪身上毫無違和感，在造型上更看得出新意，使用細腰帶將內搭的西裝改穿成短裙，營造比例差異，下衣失蹤露出一雙筆直美腿成為鎂光燈焦點，展現率性美感。

▲▼楊冪、劉詩詩 。（圖／翻攝自微博楊冪、劉詩詩工作室）

▲劉詩詩穿 Alaïa 2024春夏系列的收腰裙裝 。（圖／翻攝自微博劉詩詩工作室）

而劉詩詩當天造型風格也很相近，以Alaïa 2024春夏系列的收腰裙裝，透過立領和鋒利剪裁打造出硬挺廓形，而金屬腰帶成為點睛之筆，最後以中長靴款收尾，跟劉詩詩過去仙氣路線有很大差異。楊冪與劉詩詩也被捕捉到在活動上同框，開心聊天一起比出「YA」的手勢展現好感情，高顏值畫面掀起討論。

關鍵字：

女星, 紅毯, 造型, 楊冪, 劉詩詩, 頂流85花

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