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梅西辣妻粉絲破3900萬狂賺私房錢　運動服秀火辣身材、Tiffany珠寶是日常

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▲▼梅西老婆安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲阿根廷球王梅西（右）與老婆安托內雅的愛情故事廣為人知。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

身價超過百億元的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），與青梅竹馬老婆安托內雅（Antonella Roccuzzo）的愛情故事廣為人知，他曾透露9歲就愛上老婆，兩人在2017年結婚並育有3子，相當甜蜜，雖然去年曾爆出梅西疑似出軌，但風波很快就平息，安托內雅不受影響，繼續當「帶貨王」，接連示範合作密切的運動品牌Alo、珠寶品牌Tiffany & Co.新品等，為自己賺進私房錢。

▲▼梅西老婆安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅身材火辣，經常上陣示範Alo運動服。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

身為球王老婆，35歲的安托內雅除了用心持家，也懂得經營自己，身為3個男孩的媽媽，她抽空在家運動鍛鍊，保持凹凸有致的火辣身材，隨時以最佳狀態亮相，在IG已有多達3918萬名粉絲追蹤，她藉此展開個人網紅事業，最常穿2017年於洛杉磯創立的瑜伽服品牌Alo，完美演繹品牌標榜每一件服飾都能在結束運動後自信穿上街，展現毫不費力的時髦感。

▲▼梅西老婆安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅穿Alo露背裝搭Dior包，展現毫不費力的時髦感。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

▲▼梅西老婆安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅盛裝出席Tiffany & Co.高級珠寶展活動。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

精品龍頭LVMH集團也積極與安托內雅合作，她每回伴梅西出席公開活動，總有漂亮的LV（Louis Vuitton，路易威登）禮服與Tiffany & Co.珠寶加身，而她也讓Tiffany珠寶走入日常，以白T恤配牛仔褲裝扮搭Tiffany Lock系列個性珠寶，吸引粉絲目光。高顏值的她同時是彩妝界寵兒，近期與老公所屬球隊老闆娘維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）建立緊密友誼，在IG分享使用「貝嫂」同名品牌Victoria Beckham彩妝的迷人妝容，堪稱全方位時尚網紅。

▲▼梅西老婆安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅以簡單的白T恤與牛仔褲，搭配Tiffany Lock系列珠寶。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

▲▼梅西老婆安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅也是彩妝品牌寵兒，為維多利亞貝克漢自創品牌示範迷人彩妝。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

關鍵字：

梅西, 安托內雅, Tiffany & Co., Alo

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