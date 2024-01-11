第一直覺最想先吃哪個壽司？日網心測分析你本質　激發隱藏特質

記者鮑璿安 ／綜合報導

若是不清楚自己的人格特質，不妨藉助喜好的口味來探測，日本網站shinri最近就公佈一項心理測驗，據說選擇你最想吃的壽司，揭秘你背後的隱藏特質，探究你真正感興趣的領域！

Q:以下四款壽司，根據第一直覺最想先吃哪一種？

A.玉子燒壽司

B.鮪魚壽司

C.鮭魚卵軍艦壽司

D.蝦壽司

▲壽司心理測驗。（示意圖／CFP）

A. 選擇玉子燒壽司

你內心隱藏的本質是想要賺很多錢，對於對金錢格外敏感和感興趣，讓你可以真實的順從本心，在同時間出現兩個選項時，你會本能選擇能夠帶給你金錢利益的，以快速達到目標持續釋放自己的潛質。

B. 選擇鮪魚壽司

能夠激發你內心熱情的是地位和榮譽，你非常在意他人對於你的評價，以至於野心一步步出現，你會在新的一年裡默默累積自己的特長興趣，朝著成功人士靠攏。

C. 選擇鮭魚卵軍艦壽司

你希望成為一個魅力四射的人，比起現在更想要提升自己，變得更有自信，同時也希望感受到被愛，彷彿你的身體和心靈都閃閃發光，你才能夠把自己打造成為一件藝術品。

D. 選擇蝦壽司

你內心隱藏的是你希望自己變得很受歡迎，雖然你目前害羞又內向，但是你喜歡被大家注意到，哪怕是在朋友群體之間成為最有話語權的人，會讓人感覺到自己非常有存在感。