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情人節超限量錶不怕撞錶　熱情紅與愛心齊發甜蜜蜜

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▲▼情人節錶 。（圖／公關照）

▲寶璣Reine de Naples 8925系列那不勒斯情人節限定版腕錶，限量28只，1,355,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節將至，Swatch斯沃琪集團旗下4大品牌寶璣（Breguet）、Blancpain、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）不約而同推出情人節限量機械女錶，且都以紅色為主色調，凸顯熾熱愛情的魅力，當中寶璣鵝蛋形Reine de Naples 8925系列那不勒斯情人節限定版腕錶，除了搭配火紅色鱷魚皮錶帶，錶圈內緣還鑲嵌66顆紅寶石與錶冠上蛋面切割紅寶石互相輝映，且偏心刻度圈以紅色心形作為時標，搭配紅色指針甜蜜蜜。

▲▼情人節錶 。（圖／公關照）

▲寶璣Reine de Naples 8925系列那不勒斯情人節錶的錶圈內緣鑲嵌66顆紅寶石，並以紅色心形為時標。

每年固定在西洋情人節前夕發布限量錶的Blancpain，今年也不例外，在Ladybird Colors腕錶面盤上大膽告白，外圈為紅色塗漆羅馬數字，鑲鑽內圈則繞出愛心圖騰，輔以結合紅心與羽毛圖案的邱比特之箭造型秒針，散發濃濃愛意，連錶背都有驚喜，透出鏤空心形的白金自動盤吸睛。

▲▼情人節錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain Ladybird Colors系列情人節錶限量99只，1,022,000元。（圖／Blancpain提供）

海瑞溫斯頓限量14只的卓時Premier系列奢華玫瑰金情人節腕錶，則讓愛意如絢爛煙花般飛向天際，大小、顏色和材質各異的心形圖案展現豐富的層次感，最上層為鑲嵌美鑽的12個玫瑰金心形、其次是6個鑲嵌珍珠母貝和紅寶石或金色尖釘的心形，周圍點綴半圓粉紅和紅心形，而指針特別上移，盡顯迷人的主視覺。

▲▼情人節錶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓限量14只的卓時Premier系列奢華玫瑰金情人節腕錶，1,664,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

相較於同集團其他品牌的設計，德國名錶格拉蘇蒂為情人節打造的限量50只Lady Serenade小夜曲女士腕錶顯得較低調，珍珠母貝面盤裝飾從洋紅色到玫瑰色再到紫色的漸變色調阿拉伯數字，配上鑲鑽錶圈與玫瑰紅色路易斯安那鱷魚皮錶帶，流露自信優雅風采，而錶背可欣賞德製機芯的傳統特色，包括四分之三夾板、鵝頸式微調裝置和帶格拉蘇蒂原創雙G標識的鏤空自動盤，內外皆美。

▲▼情人節錶 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創限量50只的Lady Serenade小夜曲女士腕錶，391,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供）

關鍵字：

情人節, Breguet, 寶璣, Blancpain, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創

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