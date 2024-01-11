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台灣貴婦真的狂！買頂級保養不手軟成「世界第一」回購率高達92%

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

台灣在頂級保養系列的消費力，在世界可以說是數一數二，像是LA MER旗下最頂級的創世紀原晶系列，就在全世界賣下業績冠軍，而且回購率更是高達92%，真的超厲害；同時嬌蘭、LA PRAIRIE也在近期推出頂級保養單品，搶攻高端客群。

＃LA MER 創世紀原晶逆時金萃，30ml、售價29800元

▲LA MER,LA PRAIRIE,嬌蘭,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

憑藉經典乳霜穩居貴婦保養品牌的LA MER，旗下創世紀原晶系列是更頂規的保養系列，2024年開春就將旗下精華全面升級，比起前一代更添加雙倍珍稀的原晶奇蹟活凝金萃，每一次提煉的純淨結晶都必須經過層層檢測與鑑定，夠精純才得以製作成金萃成分，同時輔以24K純金提煉的澎澎紅藻、冰島皇家海藻萃取、煥顏撫紋發酵精華，一抹超快就吸收，徹底撫平紋路、抵抗老化乾燥。

＃嬌蘭 蘭鑽御光能量精華，30ml、售價27730元

▲LA MER,LA PRAIRIE,嬌蘭,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

首度把「量子力學」概念結合肌膚保養，同時延續品牌從「花中之王」蘭花中萃取精髓的成分，嬌蘭推出全新能量精華，從喜馬拉雅的雪蘭中，發現其擁有超高的煥白能量同時還可以抵抗老化，透過科技淬煉出全新亮子激能光導科技，全方位提升肌膚亮澤，從裡到外透出光芒。

＃LA PRAIRIE 鉑金臻稀注顏面膜組，20ml＋0.7mlx12，售價55200元

▲LA MER,LA PRAIRIE,嬌蘭,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

直接把瑞士LA PRAIRIE抗老調理中心搬到家裡，全新的鉑金臻稀注顏面膜組，超特別的使用方式，先透過高分子注顏萃，為肌膚注入高效的抗老保濕能量，單館包裝成分瞬間釋放，接著再使用搭配好的鉑金活膚面膜，全方位封存保養功效，宛如持續一整晚做頂級SPA，瞬間煥活透亮。

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關鍵字：

LA MER, LA PRAIRIE, 嬌蘭, 保養

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