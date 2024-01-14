台北六間捷運沿線火鍋店　泡湯小熊、胡椒豬肚煲一個人也能吃

文／MENU美食誌

小編網羅六間台北捷運沿線優質火鍋，喜歡熱騰騰火鍋的你，還不快收藏起來。

品湯白色麻辣鍋專賣－信義市府店

台北市信義區

主打一個人也能吃！來自馬來西亞檳城華人林家祖傳秘方，以金華火腿、豬大骨、雞骨與祕方藥材共同熬煮。菜色選擇多元，價格平價不貴，CP值很高。

▲品湯白色麻辣鍋專賣。（圖／美食客Missing _ MISA提供）

沐田NO.2-1涮涮工廠

台北市大同區

室內空間採工業風混搭文青風，用餐座位分為三大區。肉品都是現點現切，湯頭新鮮好喝，就連炸物也非常厲害。推薦炸雲吞、燉牛肉和人氣招牌膠原胡椒湯。

▲沐田NO.2-1涮涮工廠。（圖／美食客Kelly提供）

石‧撈麻辣鴛鴦鍋

台北市中山區

湯頭有麻辣湯、白湯和魷魚螺肉蒜三種，還有義豐冬瓜茶和台灣生啤酒喝到飽，必點牛舌、安格斯黑牛、牛小排、老油條、牛三寶和鮮蚵。

▲石‧撈麻辣鴛鴦鍋。（圖／美食客貪吃的貓*小路提供）

肉吞俱樂部

台北市松山區

裝潢有著濃厚的港式懷舊風格，餐點以套餐形式販售，內含果醋、菜盤、主食跟餐後甜點，一共有4－5種湯頭可選擇，還有絕對必點的神秘薯條！

▲肉吞俱樂部。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

心心麻辣鍋

台北市萬華區

一共有四種鍋底，分別是心心麻辣鍋、蔬菜昆布鍋、老火雞煲湯、起司牛奶鍋。除了有超萌療癒系泡湯小熊，當月壽星提前訂位，還會贈送七龍珠膠原蛋白球唷！

▲心心麻辣鍋。（圖／美食客盧提供）

發記麻辣火鍋 西門旗艦店

台北市萬華區

兩層樓用餐空間，環境乾淨明亮寬敞舒適，不但是寵物友善餐廳，還有提供背包客行李寄放。特別推薦招牌銷魂牛爆鍋和發記的特調飲料。

▲發記麻辣火鍋 西門旗艦店。（圖／美食客Nene提供）

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