雙北首間LOPIA進環球中和　主打「破百款熟食」2／1開幕

記者蔡惠如／綜合報導

在日本當地廣受主婦喜愛的超市LOPIA，去年在三井台中Lalaport開設台灣首店，營業首日吸引不少民眾排長龍近店體驗，人氣不輸唐吉訶德，今年揮軍北上，預計在環球購物中心中和店地下一樓進駐雙北首間店鋪，跟其他兩間分店相比，主打「熟食」品項，提供破百款熟食加上生鮮、日雜，滿足周邊民眾需求，預計2／1正式開幕。

▲LOPIA在台中三井Lalaport開出台灣一號店。（圖／記者施怡妏攝）

LOPIA去年初於台中三井Lalaport開出首點，許多民眾前往朝聖，光要等進場就要排上大半天，如今已進駐桃園JC PARK食尚廣場，並預計在2／1於新北中和環球購物中心開幕，130坪空間內有30%以上的品類都是「熟食」，包括比薩、便當與日式餐點等，此外還有壽司與其他品類，方便周邊的租屋族與小家庭解決食事，而和牛等肉類生鮮也會提供，並有日式雜貨，與店內的Mia C'bon以不同角度切入客群。

▲台中三井Lalaport開幕時LOPIA大排長龍，需限制人流進場。（圖／記者施怡妏攝）

LOPIA去年底在桃園JC PARK食尚廣場春日館，開幕台灣二號店，消費者反應不錯，表示東西多樣、可選擇的肉品也多，且對於熟食的評價也很好，中和環球購物中心的LOPIA三號店不會提供餐飲服務，主要提供肉品、壽司、蔬果、日式熟食、綜合食品等。