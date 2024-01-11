fb ig video ETtoday search mobile

雙北首間LOPIA進環球中和　主打「破百款熟食」2／1開幕

>

記者蔡惠如／綜合報導

在日本當地廣受主婦喜愛的超市LOPIA，去年在三井台中Lalaport開設台灣首店，營業首日吸引不少民眾排長龍近店體驗，人氣不輸唐吉訶德，今年揮軍北上，預計在環球購物中心中和店地下一樓進駐雙北首間店鋪，跟其他兩間分店相比，主打「熟食」品項，提供破百款熟食加上生鮮、日雜，滿足周邊民眾需求，預計2／1正式開幕。

▲▼Lopia,LaLaport,超市。（圖／記者施怡妏攝）

▲LOPIA在台中三井Lalaport開出台灣一號店。（圖／記者施怡妏攝）

LOPIA去年初於台中三井Lalaport開出首點，許多民眾前往朝聖，光要等進場就要排上大半天，如今已進駐桃園JC PARK食尚廣場，並預計在2／1於新北中和環球購物中心開幕，130坪空間內有30%以上的品類都是「熟食」，包括比薩、便當與日式餐點等，此外還有壽司與其他品類，方便周邊的租屋族與小家庭解決食事，而和牛等肉類生鮮也會提供，並有日式雜貨，與店內的Mia C'bon以不同角度切入客群。

▲▼Lopia,LaLaport,超市。（圖／記者施怡妏攝）

▲台中三井Lalaport開幕時LOPIA大排長龍，需限制人流進場。（圖／記者施怡妏攝）

LOPIA去年底在桃園JC PARK食尚廣場春日館，開幕台灣二號店，消費者反應不錯，表示東西多樣、可選擇的肉品也多，且對於熟食的評價也很好，中和環球購物中心的LOPIA三號店不會提供餐飲服務，主要提供肉品、壽司、蔬果、日式熟食、綜合食品等。

關鍵字：

LOPIA, JC PARK食尚廣場, 中和環球, lalaport

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，砸大錢都心甘情願

最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，砸大錢都心甘情願

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂

隔夜菜沒營養又易致癌？營養師破解迷思　教「安心吃5原則」

隔夜菜沒營養又易致癌？營養師破解迷思　教「安心吃5原則」

選一把你認為能用的傘　測出壞脾氣指數有多高 減肥不能吃麵包？營養師教「吃麵包不怕胖」6招：鹹味比甜的好一點 無印良品最新「托特包」上架就秒殺！通勤、約會收泫雅愛牌最百搭 冬季乾荒救星「神級保濕新品」盤點！Kiehl’s、蘭芝水酷霜再推升級版 「精品新香」報到！Dior清新脫俗、愛馬仕「栗色沉香樹脂」一聞就愛上 營養師：柿子營養多多、記得「把皮削掉」才不怕影響消化 「外貌協會」戀愛最看臉星座Top 3 ！第一名全被顏值吸引　比內在還加分

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面