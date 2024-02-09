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日本旅行必買美妝：冠軍線液再怎麼出油都不糊、Dior平替版唇蜜被搶爆

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記者李薇／台北報導　圖／bifesta_official_jp IG、loveliner_official IG、orbis_jp IG、品牌提供

過年很多人都會選擇出國玩，其中日本具有深度的文化底蘊，加上最近匯率很好又非常方便，很多人都喜歡去放鬆兼購物，以下就盤點多款到日本必買的藥妝好物，其中不乏美妝熱銷冠軍，一定要收藏。

＃Love Liner 隨心所慾超防水極細眼線液筆

▲Love Liner,ORBIS,碧菲絲特,保養,頭髮,美妝,日本。（圖／IG）

Love Liner的眼線液筆早就是日本@COSME進入殿堂賞的單品，光是評鑑冠軍就得到4次，真的是獎項拿到手軟的高CP值好物，不到千元的價格，怎麼大哭、眼皮多油，眼線都依然還在的超強持久度，連畫內眼線都可以24H不斷電，重點是還超好卸，用過就回不去。

＃Visee 精華豐唇蜜

▲艾杜紗,Visee。（圖／品牌提供）

在日本一上市就大爆紅的豐唇蜜，被譽為是Dior豐漾俏唇蜜的平價版，一抹就可以讓雙唇呈現出飽滿的澎潤感，淡雅的色澤可以帶出淡淡的好氣色，同時又不會過於有侵略性，看起來相當可愛，修飾唇紋的效果也很好，不管是單擦還是疊搭唇膏顏色都很美。

＃ORBIS 瞬效護髮美容液

▲Love Liner,ORBIS,碧菲絲特,保養,頭髮,美妝,日本。（圖／IG）

ORBIS的瞬效護髮美容液在日本女子間大人氣，同時也是@COSME護髮產品類的一位，多次拿下冠軍好評，用過的人都覺得因為它夠輕盈，香味也很療癒，用起來的髮絲光澤度、蓬鬆感都很棒，而且一點都不會黏膩，各方面都很完美的單品。

＃碧菲絲特 毛孔即淨卸妝棉

▲Love Liner,ORBIS,碧菲絲特,保養,頭髮,美妝,日本。（圖／IG）

在台灣默默上市很久的碧菲絲特毛孔即淨卸妝棉，其實早就是櫻花妹們的愛用好物，之前更拿下@COSME卸妝棉品類第二名，夠大片、也很濕潤的材質，其實是經過日本實驗室經過特殊研究選用的材質，在擦拭的時候不僅不容易刺激肌膚，份量卸除一張臉很剛好。

＃艾杜紗 絕不失手眼線膠筆

▲艾杜紗,Visee。（圖／品牌提供）

艾杜紗的眼線膠筆真的是新手練習眼線的好物，軟硬恰到好處的筆芯，描繪眼線不會過於拉扯眼部，同時又不會過軟，可以展現出明顯的色調，而且以持久度來說，算是表現很不錯的單品，不會輕易就暈成熊貓眼，而且全新升級的包裝很有文青質感，放在包包裡面也很美。

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關鍵字：

Love Liner, ORBIS, 碧菲絲特, 保養, 頭髮, 美妝, 日本

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