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愛馬仕小包不廢超聰明！巧妙夾層裝得下手機　皮革大腸圈用了就愛上

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▲HERMES 2024春夏。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕將預覽會場佈置成家的模樣，臥室的床上放了許多配件，牆上法國插畫家Damien Florébert Cuypers的圖畫很有溫度。（圖／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

「歡迎來到愛馬仕（HERMES）的家」！愛馬仕舉辦2024春夏配件預覽，將場地變身為「家」，放在家裡的各式包款小物令人愛不釋手，有3個口袋的Kelly Multi Pocket To Go看起來不大其實很實用，巧妙設計的夾層能輕鬆放下手機，皮革大腸圈相當柔軟，能綁馬尾、丸子頭，也可以套在手腕當裝飾，用過一定會愛上。

▲HERMES 2024春夏。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲Nappa皮革與印花真絲髮圈，18,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲HERMES 2024春夏。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2024春夏。（圖／記者林明瑋攝）

▲Kelly Multi Pocket To Go包款可分門別類收納，後方夾層能放入手機，349,000元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

從1987年開始，愛馬仕每年都會訂定年度主題，今年為「源於福寶的愛馬仕精神」，2024年正逢愛馬仕巴黎福寶總店重新開幕100周年，而且該店地址正好是福寶大道「24號」，從玄關進入愛馬仕的家展開配件預覽，處處可見巴黎福寶總店的意象，牆上由法國插畫家Damien Florébert Cuypers繪製的圖畫有馬兒、福寶總店的窗等，將3D變成2D的效果樸質可愛。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲Hermès Flagship斜紋真絲方巾上的福寶總店變身為一艘大型帆船，18,500元。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲Mystère au 24斜紋真絲方巾，處處藏了密碼「24」，18,500元。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲厚底涼鞋的鞋跟上有福寶總店外觀圖案，48,000元。

絲巾總是愛馬仕說故事的好地方，Hermès Flagship絲巾上有一艘形似福寶總店的船乘風揚帆，Mystère au 24絲巾彷彿從窗外俯視福寶總店內，處處藏了24密碼，散落滿地的紙張、電話筒垂墜、動物在店內各個角落，到底發生了什麼事？而厚底涼鞋的楔形跟上有福寶總店的大門外觀，也是一個有趣的驚喜，尤其穿在腳上時，要細看才會發覺。

走進愛馬仕家裡的客廳，沙發上放了多條披毯，縫上珠飾裝飾、以網版印刷製作圖案，展現精湛工藝，小桌上的Fonsbelle Chaîne是愛馬仕較少見的鍊帶包，重新詮釋了1970年代設計師Henri d’Origny的作品，背帶的鍊節與包包的扣子呼應，Kelly Multi Pocket To Go乍看像好幾個小包組合，一個裝口紅、一個裝卡片、一個裝鑰匙或耳機等等小物，還藏了一個夾層能放進手機，而且一點都不卡，背帶可單肩或斜背，包包還能轉換方向，搭配經典Kelly旋轉鎖扣，特色滿滿。

▲HERMES 2024春夏。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲愛馬仕家裡的客廳，地板圖案來自巴黎福寶總店。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲Fonsbelle Chaîne小牛皮肩背包重新詮釋1970年代的設計，649,600元。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲Birkin Sellier Faubourg en fête包描繪出巴黎福寶大道總店，728,600元。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲新版Haut à Courroies提包有「曬痕」效果，816,400元。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲全新Boucle Sellier Chaîne晚宴包將鍊條融入鎖扣，658,400元。

▲HERMES 2024春夏。（圖／記者林明瑋攝）

▲全新P’tit Arçon小牛皮肩背包，188,800元。（圖／記者林明瑋攝）

一個轉彎到了臥室，床上放著備受矚目的男包Bolide à dos，背帶固定在提把及包包下方，便能成為單肩後背包，相當帥氣有型，2024年也是巴黎舉辦奧運的年份，以各種球類運動為主題的領帶，正面看是點點圖案，翻到背面答案揭曉，繡著這些點所代表的球類與球員，有橄欖球、籃球等等，巧思讓人眼睛一亮。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲Bolide à dos男包搭配可肩背的背帶，496,000元。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲真絲領帶的圓點代表著一項球類運動，翻到背面就能看到是什麼球，8,800元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

最後沿著薰衣草等植物插畫的走道，進入愛馬仕家的花園，度假氣氛立刻爆棚，Funny Ice Cream絲巾正如其名，布滿各式各樣的冰淇淋，咬了一口的冰棒是錨鍊鍊條、福寶總店是冰淇淋杯，還有福寶總店、賽馬騎師、馬蹄鐵等圖案，賦予經典新鮮玩法。多款髮飾也是夏日好夥伴，髮箍、綁頭髮的大腸圈以皮革製成再以絲巾材質滾邊，即便是小東西也一樣講究，定價1萬8千元，是進入愛馬仕世界很不錯的選擇。

▲HERMES 2024春夏。（圖／記者林明瑋攝）

▲花園充滿清新愉悅的氣氛。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2024春夏。（圖／記者林明瑋攝）

▲小牛皮髮圈以絲巾材質滾邊18,000元、髮箍28,800元。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲Funny Ice Cream圖紋印花真絲方巾，14,000元。

▲HERMES 2024春夏。（圖／記者林明瑋攝）

▲運動鞋以降落傘帆布與小牛皮拼接，37,600元。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲行李箱的彩色輪子搖身一變成為溜溜球，搭配小牛皮皮套，57,100元。

【看更多2024春夏配件】
Roger Vivier
Roger Vivier 2024春夏系列輕盈粉嫩，在巴黎發表時便以「光之影」（The Shape Of Lightness）為靈感打造會場，粉紅、淺紫、淺黃等色調讓包包、鞋履充滿浪漫情懷。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier Viv’ Choc方扣迷你晚宴包，133,000元。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier烏干紗荷葉包199,000元（左）、Viv’ Choc泡芙包143,000元。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier毛呢花鑽高跟鞋78,200元（左）、香檳粉繫帶高跟鞋56,900元。

BAO BAO ISSEY MIYAKE
BAO BAO ISSEY MIYAKE除了外型很有特色，輕盈又實用的特性圈粉無數，最新Connect系列以雙色三角片一片片拼接結合，呈現出鮮明對比，相當活潑搶眼，想要低調個性一些，也有黑白配色可選擇。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Connect系列格紋透光肩背包。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE Connect系列格紋透光托特包。

▲HERMES、Roger Vivier、BaoBao。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE盒型透光XS托特包霧面皮質具金屬光澤感。

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關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, 2024春夏配件

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