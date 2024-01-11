過了30記憶、代謝都狂降？營養師曝「6大初老症狀」營養補充

▲營養師教補充營養，幫助延緩6大初老症狀到來。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

很多人都說30歲之後各種「初老症」會開始出現，你是否也很有感？常忘東忘西、腰痠背痛，體力變差、代謝也好差，年紀越大越有感！知名營養師高敏敏表示，人體老化是很正常的，可以早點注意該攝取的營養，讓老化症狀減緩，身體保持更好的狀態。她就分享30歲後容易出現的6大「初老症狀」及其相對需注意的營養補充，快趁早開始補充，從年輕就開始抗老。

＃記憶力衰退：卵磷脂＋魚油



經常忘東忘西？腦部缺乏營養老化，會讓腦部活動力降低，多吃深海魚類補充Omega-3，其中的DHA可以活化腦部細胞；而大豆類製品的卵磷脂是神經細胞膜的主要成分，多吃不僅能提升記憶力，還能改善女性更年期症狀。

＃排便不順：纖維＋好油＋水



每次大號都在廁所蹲好久？改善排便卡卡，纖維、好油和水三者缺一不可。每天除了吃5份以上的蔬果，並適量添加優質脂肪，像是酪梨、堅果類、橄欖油，幫助增加糞便的潤滑度。還要搭配每天喝至少1500～2000cc的水，並搭配運動，幫助腸胃蠕動。

＃關節卡卡：魚油＋葡萄糖胺



活動有異常聲音或變得沒以前靈敏？關節的軟骨會隨著正常老化出現磨損的情況，有時可能是生活姿勢有誤，導致關節承受過度壓力。除了矯正錯誤姿勢外，也可多補充葡萄糖胺，其為軟骨基質、關節液的主成份之一，可透過甲殼類、山藥、海藻等食物攝取；魚油則含有抗發炎效果，減少關節發炎的疼痛不適。

＃免疫力下降：蛋白質＋鋅+植化素



別人在打噴嚏，別多久你也中鏢？經常感冒不間斷？如果有免疫力下降的狀況，一定要多吃優質蛋白質，搭配各種顏色的植化素，從根本強化，並少吃加工食品。製造免疫細胞需要蛋白質參與，多攝取優質蛋白質如豆類、魚肉等；鋅則有助於生長發育、維持免疫系統，可多像是牡蠣、貝殼類海鮮補充；而

不同顏色的蔬果有不同的植化素功效，都能有效抗發炎、抗老化。

＃代謝變差：維生素B群＋維生素C＋水



明明沒吃什麼，體重卻一直往上增？年輕時少吃就會瘦，現在少吃餓扁還是一樣胖？這是因為代謝力變差，維生素B群、維生素C和水一定要補起來。

維生素B群是幫助代謝重要的輔酶，可以幫助代謝，有效將脂肪、碳水、蛋白質轉變為能量，好處多多；維生素C可減少自由基的傷害，幫助膠原蛋白等組織合成；想維持良好的新陳代謝，足夠的飲水更是必備！另外，調整良好的睡眠作息，挑選一種自己喜歡的運動多動一動，可以更好地維持新陳代謝。

＃腰痠背痛：鈣＋維生素D＋鎂



人因老化導致骨質流失是很正常的，但若是沒有及時補充，老年後會提升骨折風險，可以多喝牛奶補充鈣質；而綠色蔬菜也有幫助神經傳導及肌肉運作的功效。另外，還要搭配運動和多曬太陽，活化維生素D、加強肌肉量，增加骨骼的強度。