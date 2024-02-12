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C羅女友喬治娜搶到千萬元愛馬仕「喜馬拉雅包」　狂敗鱷魚皮柏金根本包色　

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▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜的紅色款愛馬仕鱷魚皮柏金包非常亮眼。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）

記者陳雅韻／台北報導

38歲葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）去以年薪1.75億英鎊（約台幣66億）天價，加盟沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯俱樂部，與29歲女友喬治娜（Georgina Rodriguez）及兒女在沙烏地阿拉伯展開新生活，這對耀眼情侶檔生活高調，出門總是閃亮珠寶與名錶戴好戴滿，特別是在IG有多達5566萬粉絲的喬治娜，最愛曬巨鑽戒與愛馬仕（Hermes）柏金包，驚人的是柏金包各色都有，而且清一色都是矜貴的鱷魚皮材質，展現雄厚財力。

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲愛馬仕經典的橘色鱷魚皮柏金包喬治娜也沒錯過。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）
▲喬治娜拎綠色款愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）
▲喬治娜搭私人飛機有棕色愛馬仕鱷魚皮柏金包相伴。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）

根據國際拍賣行佳士得（Christie’s）去年的拍賣結果，愛馬仕鱷魚皮柏金包25公分、30公分款成交價都超過120萬元，喬治娜至今秀出的鱷魚皮柏金包除了經典的黑色、愛馬仕標誌的橘色外，還拎過綠色、棕色、藍色、黃色等，以及收藏家們夢寐以求的「喜馬拉雅」包，同款式曾在佳士得飆出逾1200萬元的天價，珍貴之處在於此包以尼羅鱷魚皮製造，「喜馬拉雅」形容包身顏色由岩石灰色漸變成珍珠白色猶如喜馬拉雅山雪峰，皮質染色工序複雜，製作難度極高而身價非凡。

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜穿金戴銀配藍色愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）
▲黑色款鱷魚皮柏金包是喬治娜的基本配備。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）
▲喬治娜擁有藏家夢寐以求的喜馬拉雅柏金包，同款包曾在佳士得拍出上千萬元的驚人天價。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）

喬治娜除了擁有總值數千萬元的愛馬仕鱷魚皮柏金包，她也向Dior訂製多款鱷魚皮包，包括Lady Dior小型包款、紅色的Dior Lady D-Joy小型包款、Dior Saddle馬鞍包，款款都是身價破百萬元的珍稀之作，從下訂到取貨得等數月才有機會入手，以她天天曬包的行徑，讓網友更好奇她的衣帽間模樣了。

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜秀出Lady Dior鱷魚皮小型包款，約1,100,000元。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）
▲身穿Gucci外套與丹寧褲的喬治娜，搭配Dior Lady D-Joy鱷魚皮小型包款，約1,000,000元。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝IG）
▲喬治娜也訂製鱷魚皮款的Dior Saddle馬鞍包，約1,000,000元。（圖／翻攝Georgina Rodríguez IG）
 

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關鍵字：

喬治娜, C羅, 愛馬仕, Hermes, 柏金包, Dior

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