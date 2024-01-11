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環球購物中心春節福袋抽巴黎10日遊　消費滿萬元送千點

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▲百貨龍年福袋。（圖／業者提供）

▲環球購物中心公布龍年福袋內容。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春節即將來臨，全台有8間分店的環球購物中心，今（1／11）公布福袋內容，因2023年整體業績成長近20%，福袋最大獎也有加碼，包括巴黎10日遊、19萬元按摩椅、電動機車、飯店住宿券等，另於春節期間至各分店再推消費滿額加碼，只要消費滿1萬元，即可獲得需消費10萬元才能集到的1000點點數。

▲百貨龍年福袋。（圖／業者提供）

Global Mall環球購物中心春節檔期從1／18至2／25開跑，針對新舊會員推出回饋，新會員入會立即贈100點，並可抽6666點會員點數；舊會員可於8間分店或環球Online消費，累計滿10,000元即可獲限量1000點回饋。而今年板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站再加碼，首度推指定餐飲刷Global Mall聯名卡，當月累計滿1,500元送100元抵用券；環球Online刷Global Mall聯名卡滿1,500元送100元Online電子券。

▲百貨龍年福袋。（圖／業者提供）

同時因應年節期間添購新衣、居家用品需求，再推「點數、禮券多重回饋」、「多元業種滿額贈」，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市持Global Mall聯名卡，綁定GMpay消費滿3,000元最高送500元+300點。1／18至1／28於指定服飾櫃位，刷Global Mall聯名卡單筆消費滿2,500元，送100元抵用券；1／29至2／9於指定居家生活櫃位，刷Global Mall聯名卡單筆消費滿2,000元，送100元抵用券，另新北中和再加碼2／1至2／18指定家電、健康器材單筆消費滿1萬元，贈1,000元禮券。

▲百貨龍年福袋。（圖／業者提供）

▲Global Mall新北中和初一至初三推主題福袋，加碼抽OSIM減壓養身椅，價值198,000元。（圖／業者提供）

環球購物中心1／31起推出「龍轉好運新春福袋」，以跨品牌多元主題、多重抽獎好康、福袋大獎加碼為主軸，讓消費者可以選擇喜愛的主題，共計推出近2,000個，主要價格分為688元、999元，獎項包括超過19萬元的按摩椅、電動機車、飯店住宿券、電動行李箱等，另有加碼「刮刮卡」，有機會抽中價值15萬元的法國巴黎10日遊、價值18,900元的地中海郵輪榮耀號日本沖繩、宮古島4日遊、環島之星迪士尼列車-阿里山英迪格酒店2日。購買福袋會員於活動期間登入環球Online，還有機會抽中「購物車清空金」10,000元。

▲百貨龍年福袋。（圖／業者提供）

京站時尚廣場在2024年龍年聯合8家話題品牌，推出「好運龍總來 限量金喜福袋」活動，首創業界綠色福袋與限定綠福袋，約6折優惠，品項包括來自永續純淨花植及Vegan零動物性成分，使用100%風力及太陽能生產包裝的AVEDA、曾獲「國家永續發展獎」殊榮的阿原肥皂、秉持手作、無奶無蛋的全素餐飲品牌蔬慕等。

▲百貨龍年福袋。（圖／業者提供）

▲AVEDA 福袋限量35組，包括花植結構重鍵洗髮精100ml、花植結構重鍵潤髮乳100ml、花植結構重鍵護髮膜100ml。

京站龍年福袋共分3種價位，包括2000元、3000元、6000元，整體限量300袋，在2／5前於京站i購物Qonline開放預購，取貨時間為2024／2／10大年初一。

▲百貨龍年福袋。（圖／業者提供）

▲蔬慕綠色福袋四人套餐組，限量50組。（圖／業者提供）

關鍵字：

春節福袋, 龍年福袋

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