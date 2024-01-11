專業藥師傳授「三不三要」原則　讓你遠離感染威脅

▲想要遠離感染威脅，從日常生活習慣做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

低溫寒流一波波來襲，外加去年年末感染流感、腸病毒、諾羅病毒、黴漿菌肺炎等流行性傳染病的病例大幅成長，新冠疫情也再度升溫，隨著農曆春節將至，出入境旅客驟增也帶動病毒傳播風險。屈臣氏專業藥師建議，民眾除了定期施打疫苗預防外，也需謹記「三不三要」原則，遠離感染威脅，養出健康體質。

「三不」要遵守 病毒難搗亂

#不近距離接觸 避免群聚感染



屈臣氏專業藥師建議病毒肆虐之際，依然需要維持一定社交距離，避免快樂狂歡後卻惹來病毒侵擾，人與人之間也盡量避免過度的親密接觸，以減少飛沫接觸、加速病毒的傳播。

#不輕忽空汙 保護呼吸道健康

冬天的流行傳染病大多是透過呼吸道傳染，無論室外的交通廢氣或室內二手菸、線香蠟燭等，暴露於有害空氣汙染下皆會對呼吸道造成傷害，降低自身抵禦外來物質的能力，甚至衍生肺腺類疾病。

#不共用餐具 善用公筷母匙

返鄉與家人聚餐同樂時，因接觸機會頻繁易發生交互感染，屈臣氏專業藥師提醒民眾，除了保持適當的社交距離外，佳餚上桌後，也建議善用公筷母匙，避免病毒在交流熱絡的用餐期間，隨著餐食傳遞而肆意傳播，破壞難得的溫馨時光。

「三要」超加分 健康迎新春

#雙手要勤洗 保持個人衛生清潔

新冠疫情消退，流感、腸病毒等會透過接觸傳染的病毒卻未曾離開你我，屈臣氏專業藥師呼籲民眾，無論是家庭團聚或出遊，務必勤用酒精、肥皂清潔雙手，保持個人衛生清潔，避免病毒經由接觸轉移到自己或家人身上。

#鼻腔要保濕 維持呼吸道黏膜濕潤

維持呼吸道健康，除了遠離空汙威脅，藥師建議將室內空氣濕度維持在50%-60%左右，幫助保持呼吸道黏膜濕潤，加強防禦病毒能力。冬季天氣乾燥，可以透過少量多次補充水分，使用溫鹽水清洗鼻腔，以及戴上口罩等方式加強維持黏膜濕潤度

▲（圖／品牌提供）

#嘴要聰明吃 降低感染風險

聚會時常吃高油高糖的精緻食物，容易導致身體慢性發炎、影響保護力，屈臣氏專業藥師建議盡量選擇富含維生素A、C的蔬果，以及含有Omega-3的鮭魚等增強抵抗病毒能力，建議可以藉由透過牡蠣、蛤蜊、杏仁等補充鋅元素，維持皮膚、腸黏膜上皮，保護力更加分。除飲食補充外，簡單的小動作如快走、跳繩、深蹲等適度運動都能幫助提升身體機能以抵禦病毒威脅。