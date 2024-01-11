順色搭配不會錯！范文芳教你「3大祕訣」提升穿搭高級感　

▲范文芳教導大家服裝搭配術。（圖／翻攝自小紅書/范文芳，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少女生衣櫃中滿滿的衣服，卻覺得自己沒有衣服穿？很多單品單穿好看，但是搭配起來卻很奇怪，女星范文芳教大家提升衣品的的小秘訣，學她這樣穿搭更有高級感。

#順色搭配不會錯

如果不太會搭配衣服，記得掌握順色搭配原則，大面積的同色系穿搭不太會出錯，建議可以挑選黑、白、灰，甚至是各種大地色系，若想搭配彩色，記得挑選低飽和度的顏色，讓整體穿搭更起來高級。簡單的穿搭公式就是基礎款搭配時尚款，全身只要保留一個設計點就好，像是你選擇基礎款褲子，就可以搭配稍有設計感的上衣。

#檢視身材，揚長避短

穿搭盡量要展現自己的身材優勢，在搭配衣服之前，搞清楚自己的體型再對症下藥很重要，像是梨形身材可以露腰，顯露出纖細上半身，若為蘋果身型，則建議選擇上鬆下緊的剪裁，盡量避開自己的身材缺點，整體穿搭就能很加分。

#複製穿搭最簡單

很多人都覺得自己不會穿搭，范文芳分享最簡單的方式就是複製你喜歡的穿搭，這邊說的複製不是要你去買一模一樣的衣服，而是可以參考範本中顏色和版型的視覺效果，再去衣櫃挑選類似款來搭配，活用衣櫃中的衣服，才是最高明的穿搭術。