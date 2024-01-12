fb ig video ETtoday search mobile

別活他人眼光下！「真正的贏家都是長期主義者」突破盲腸

>

▲▼「真正的贏家都是長期主義者」突破盲腸 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲心態改變，心情也會跟著改變。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活緊湊高壓，下班就想回家獨處，久而久之就會有點社恐，在意別人的觀感，更是害怕尷尬和丟臉，總是處在這個情緒之下，難免會覺得焦慮，一起來學習如何變得落落大方吧！

#心態最重要

只要你不尷尬，尷尬的就是別人，當你感到恐慌焦慮時，試著在心中默念三遍，記得永遠把心態擺在第一位。

▲▼「真正的贏家都是長期主義者」突破盲腸 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#拋下被害者心態

不要過分敏感的專注他人的一舉一動，試著把重心放回自己身上，轉移注意力進而關注自己的工作或是生活，別總是一直往壞的方面想。

#別浪費時間在錯的人身上

道不同不相為謀，即便對方說了不順你意的話，你也不必急著去解釋，試著遠離負面的人，別讓他影響你的情緒，甚至還拉低你的智商。

▲▼「真正的贏家都是長期主義者」突破盲腸 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#別讓負面情緒過夜

有句話說：事情不會擊垮人，情緒才會，每當壞情緒來襲時，趕快把注意力轉移到別的想要專注投入的事情上，告訴自己情緒只會短暫存在，很快都會過去的。

▲▼「真正的贏家都是長期主義者」突破盲腸 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#真正的贏家都是長期主義者

大部分的人都渴望在短短時間內獲得成功或是達到自己想要的目標，但是很多好的事情值得等待，切勿急躁，尤其時看待事物都是三分鐘熱度，要知道想要回報豐厚的事情都需要延遲滿足。

關鍵字：

金句, 正面, 積極

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

第一直覺最想先吃哪個壽司？日網心測分析你本質　激發隱藏特質

第一直覺最想先吃哪個壽司？日網心測分析你本質　激發隱藏特質

最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，砸大錢都心甘情願

最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，砸大錢都心甘情願

過了30記憶、代謝都狂降？營養師曝「6大初老症狀」營養補充

過了30記憶、代謝都狂降？營養師曝「6大初老症狀」營養補充

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂 順色搭配不會錯！范文芳教你「3大祕訣」提升穿搭高級感　 別活他人眼光下！「真正的贏家都是長期主義者」突破盲腸 專業藥師傳授「三不三要」原則　讓你遠離感染威脅 雙北首間LOPIA進環球中和　主打「破百款熟食」2／1開幕 選一把你認為能用的傘　測出壞脾氣指數有多高 環球購物中心春節福袋抽巴黎10日遊　消費滿萬元送千點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面