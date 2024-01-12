別活他人眼光下！「真正的贏家都是長期主義者」突破盲腸

▲心態改變，心情也會跟著改變。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活緊湊高壓，下班就想回家獨處，久而久之就會有點社恐，在意別人的觀感，更是害怕尷尬和丟臉，總是處在這個情緒之下，難免會覺得焦慮，一起來學習如何變得落落大方吧！

#心態最重要

只要你不尷尬，尷尬的就是別人，當你感到恐慌焦慮時，試著在心中默念三遍，記得永遠把心態擺在第一位。

#拋下被害者心態

不要過分敏感的專注他人的一舉一動，試著把重心放回自己身上，轉移注意力進而關注自己的工作或是生活，別總是一直往壞的方面想。

#別浪費時間在錯的人身上

道不同不相為謀，即便對方說了不順你意的話，你也不必急著去解釋，試著遠離負面的人，別讓他影響你的情緒，甚至還拉低你的智商。

#別讓負面情緒過夜

有句話說：事情不會擊垮人，情緒才會，每當壞情緒來襲時，趕快把注意力轉移到別的想要專注投入的事情上，告訴自己情緒只會短暫存在，很快都會過去的。

#真正的贏家都是長期主義者

大部分的人都渴望在短短時間內獲得成功或是達到自己想要的目標，但是很多好的事情值得等待，切勿急躁，尤其時看待事物都是三分鐘熱度，要知道想要回報豐厚的事情都需要延遲滿足。