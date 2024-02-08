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林志玲愛的「幸運草珠寶」和凱特王妃一樣！戴出滿滿好運　日常也適合

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▲▼凱特王妃,卡蜜拉王后 。（圖／路透社）

▲凱特王妃2022年訪問巴哈馬時，穿訂製婚紗品牌PHILLIPA LEPLEY的冰藍色禮服搭配梵克雅寶標誌性的Magic Alhambra珠寶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）1968年發表幸運草圖騰的Alhambra系列，顛覆高級珠寶的藩籬，以幸運意涵、容易親近的價位、更適合日常搭配的設計廣受青睞，同時也與60年代末期興起的彩色寶石風潮與時裝流行完美結合。時至今日，仍是英國王后卡蜜拉、凱特王妃經常佩戴的珠寶，「台灣第一名模」林志玲也被吸引，戴著Vintage Alhambra幸運草圖騰手鍊做公益探訪小朋友。

▲▼凱特王妃,卡蜜拉王后 。（圖／路透社）

▲英王后卡蜜拉的貼身珠寶是梵克雅寶18K金鑲瑪瑙的Vintage Alhambra手鍊。

▲▼TASAKI,VCA 。（圖/公關照）

▲英王后卡蜜拉佩戴的梵克雅寶18K金鑲瑪瑙的Vintage Alhambra手鍊，161,000元。（圖／梵克雅寶提供）

凱特王妃的珠寶多傳承自已故的英女王伊莉莎白二世與婆婆黛安娜王妃，她多次佩戴的梵克雅寶鑲嵌珍珠母貝的Magic Alhambra項鍊與耳環，則是她鍾愛的珍藏，配上緞面禮服流露優雅氣息；而王后卡蜜拉更將鑲嵌藍色瑪瑙的Vintage Alhmbra手鍊視為幸運珠寶，除了穿晚禮服時會取下，其他公開場合上幾乎不離身。

▲▼ 林志玲 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲戴著梵克雅寶Vintage Alhambra幸運草圖騰手鍊做慈善。（圖／翻攝chiling.lin IG）

▲▼TASAKI,VCA 。（圖/公關照）

▲林志玲所戴的梵克雅寶鑲嵌鑽石與孔雀石的Vintage Alhambra手鍊，472,000元。（圖／梵克雅寶提供）

林志玲亦是梵克雅寶Alhmbra手鍊的擁護者，她所戴的款式為要價472,000元、鑲嵌鑽石與孔雀石的Vintage Alhambra手鍊；此外，珍珠也是林志玲的心頭好，多次出席公開活動都佩戴日本品牌TASAKI珠寶，去年出席金馬獎時戴上品牌Atelier高級珠寶系列的Aurora珍珠耳環和Aurora戒指，婉美襯托她知性柔美的氣質。

▲▼TASAKI,VCA 。（圖/公關照）

▲林志玲於去年金馬獎時穿Valentino禮服搭配TASAKI珠寶。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼TASAKI,VCA 。（圖/公關照）

▲林志玲金馬獎搭配的TASAKI Aurora 耳環，504,000元。

▲▼TASAKI,VCA 。（圖/公關照）

▲林志玲同時搭配TASAKI Aurora戒指，276,000元。

關鍵字：

林志玲, TASAKI, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, 凱特王妃, 卡蜜拉王后

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