新年送禮首推8款「居家療癒小物」！招財小夜燈、香薰機打造全年好心情

實習記者施至真／綜合報導

新年送禮清單一次整理給你看！想要打造療癒居家環境，又不想單純送上無用的裝飾，以下8款小物先筆記起來，從招財水晶小夜燈、復古收音機造型音響到少女最愛的香薰產品，無論送禮自用都能打造全年好心情，讓人宅在家捨不得出門。

＃Fika No. 79 升降款香氛暖燈

周遭環境散發淡雅質感香氣，想必能讓心情更舒壓、放鬆，VANA這款融燭燈選用天然實木作為底座，搭配可調節高度的暖燈，輕鬆容納各種尺寸的蠟燭，質感與設計感兼具，簡單為居家環境增添設計感。

▲香氛品牌VANA主打北歐質感生活，收到這款融燭燈絕對少女心噴發。（圖／翻攝PINKOI，下同）

＃Ovate 香氛水氧機

乾燥又微冷的季節，送上香氛水氧機，絕對能療癒疲憊的身心靈，尤其推薦給過年不喜歡人擠人的朋友，宅家的同時，也能透過溫和暖光及淡雅香氛，享受質感生活！

▲冬天天氣乾燥，就需要香氛水氧機增加濕度及香氣。

＃招財好運負能量out!精油暮光燈塔水晶擴香岩燈

新年新希望絕對是身體健康、發大財，不妨送上療癒的水晶擴香岩燈，當成小夜燈居家裝飾都超適合！以自然水晶原石結合療癒精油香氣，由內而外療癒身心每一刻，不同水晶也代表不同的功效，推薦送給上班族綠水晶，招正財又能穩固人際關係，另外，紫水晶則能提升智慧，是不分年齡都適合的款式。

▲送上水晶擴香岩燈，招財又等打造直感居家生活。

＃Mina 氣氛燈

療癒與可愛兼具的Mina氣氛燈，一眼就讓少女心噴發，共有大、中、迷你3種尺寸，可按照個人需求做選擇。選用鋁合金底座，質感看得見；燈的部分則可選擇冷白光和暖黃光，還能配合環境光源調整亮度，想要打造燈光美氣氛佳的舒適空間，首選絕對是它！

▲Mina氣氛燈家用、外出露營都適合。（圖／翻攝hengstyle官網，下同）



＃TYKHO3 經典收音機藍牙音響

這款TYKHO3經典收音機藍牙音響，以超萌的復古收音機造型的登場，融入帶有未來感的現代元素，可隨心選擇音樂播放，也能收聽FM電台，實在是太應景啦！除了模仿收音機的亮眼外型，外層選用搶眼的黃、綠、紅、灰等色系，絕對能成為今年最吸睛的居家擺件。

▲復古收音機造型的音響，吸睛度破表。

＃LEXONＸKEITH HARING Mino+ 迷你音樂膠囊

新年在家中點綴亮眼色彩，彷彿能讓一整年都閃亮耀眼，來自法國設計師品牌LEXON，與當代傳奇藝術家Kaith Haring推出限量聯名系列，首推迷你音樂膠囊，迷你尺寸卻能為視覺及聽覺帶來愉悅饗宴，輕鬆打造充滿歡樂音樂的每一天。

▲喜歡Kaith Haring的朋友必收LEXON的聯名系列迷你音樂膠囊。

＃Festino Nano Steamer 奈米潔顏蒸臉器

愛美的朋友收到這台Festino Nano Steamer奈米潔顏蒸臉器，絕對會超開心！採用奈米級蒸汽，搭配超微粒子水蒸氣，輕柔包裹整個臉部，打開毛孔滋潤、柔軟肌膚角質層，不僅能帶走彩妝污漬，也讓乳液和精華液更容易滲透到角質層。

▲送給愛美的朋友奈米潔顏蒸臉器，讓新的一年越來越美麗。（圖／翻攝MARAIS官網）

＃山雲水霧超聲波香氛水氧機

是水氧機也是香氛機，以不過濕的噴霧融合淡雅香氣，打造舒適暖心的質感空間。260ml的水箱容量，可連續使用約十個小時，隨時隨地快速補水，睡醒也不怕喉嚨乾癢、肌膚乾燥，為你帶來舒適好心情。

▲KINYO這款香氛水氧機造型滿分。（圖／翻攝KINYO官網）