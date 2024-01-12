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韓妞愛牌emis將來台快閃！台北、台中開幕日曝　平價棒球帽免出國就能買

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▲▼ emis。（圖／翻攝自emis IG）

▲話題韓牌emis即將快閃來台。（圖／翻攝自emis IG）

記者鮑璿安／台北報導

話題韓牌emis即將快閃來台！作為韓星宋慧喬、Jisoo、韓韶禧等人的愛牌，在名人私服造型中經常能夠看見emis的招牌棒球帽、包包等亮點配件，現在品牌官方驚喜宣佈即將來到台北、台中快閃，不需要飛南韓就能入手最新單品！

▲▼ emis。（圖／翻攝自emis IG）

▲emis以「Every Moment Is Special」為發想，將街頭靈感帶入日常穿搭單品之中。（圖／翻攝自emis IG）

emis更特別設立了台灣官方IG帳號「emis Taiwan」，宣佈將來台快閃成為emis海外擴點的首站，台北站即將在2月5日至2月25日在台北信義新天地A11館一樓登場，而3月8日則將在台中登場。

韓新銳品牌emis於2017 年成立， 以「Every Moment Is Special」為發想，將街頭靈感帶入日常穿搭單品之中，最知名的品項如休閒棒球帽、帆布袋，憑著對於潮流的敏銳嗅覺，搭上Y2K風潮而生的繽紛色調包款與服飾，受到眾多名人喜愛，像是宋慧喬、韓韶禧也經常演繹emis單品，同款幾乎是光速斷貨，也讓品牌知名度迅速飆升。而價位也相當平易近人，帽款約韓幣49,000（約台幣1,131元），多數包款也落在台幣2千元內。

▲▼ 韓韶禧愛牌GANNI台灣首店2／5開幕 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧愛牌GANNI台灣首店2／5開幕 。（圖／品牌提供）

▲GANNI龍年限定系列形象照 。（圖／品牌提供）

同時，時尚迷的矚目焦點丹麥時尚品牌GANNI即將登台了！全台首間品牌專門店選址於台北微風廣場，確定於2月5日正式開幕，龍年限定系列就會在第一時間登場，話題品項包括了蝴蝶LOGO針織背心、龍年限定印花短袖上衣以及條紋圓領針織上衣，延續品牌繽紛基調，擁有濃濃的Y2K以及彩色多巴胺風格。此系列靈感源於賽龍舟，以寓意好運和財富的紅色為主軸，煥新演繹標誌性的GANNI核心款式，品牌經典LOGO的羊毛針織等單品，皆由經過認證的再生聚酯纖維、再生羊毛混紡和有機棉面料打造而成。在大膽的紅色元素和極具象徵意義的龍圖案的襯托下，亮片裝飾和條紋圖案格外引人注目。

關鍵字：

emis, 韓牌, 快閃店, 名人私服, 台灣

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